Bari In via Murat | morta donna di 50 anni caduta dal balcone

Bari - bimbo di 2 anni muore con la febbre alta : era in viaggio con i genitori dalla Germania alla Puglia : Il piccolo è morto al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico, dove era arrivato a bordo di un'ambulanza che la coppia tedesca aveva fermato per strada. Due medici avevano dato il via libera al viaggio

Comunali - a Bari al via lo spoglio : Decaro (Pd) spera nel bis al primo turno - nonostante valanga gialloverde : Operazioni in corso in 345 sezioni: a essere determinanti numericamente nel risultato saranno i Municipi 1 e 2 dove votano circa due terzi dei baresi

Bari - preside si candida e invia "a sua insaputa" lettera ai genitori degli alunni : Stefano Damiano Rosangela Colucci, dirigente scolastico della scuola media Amedeo D'Aosta si difende: "fatto a mia insaputa" Un'iniziativa "non concordata ne autorizzata". Con queste parole Rosangela Colucci, preside di una scuola di Bari, si difende dall'accusa di aver fatto usato i suoi alunni per far arrivare ai loro genitori, una lettera di invito a sostenerla elettoralmente nelle prossime comunali che la vedono impegnata come ...

Nuovo tour per Ligabue - al via il 14 Giugno da Bari : Partirà dallo Stadio San Nicola di Bari il 14 Giugno lo "Start tour 2019" di Ligabue, pronto ad esibirsi nei principali stadi d'Italia con un grande show, in cui riproporrà i suoi più grandi successi e quelli di "Start", dodicesimo album d'inediti certificato disco di platino del quale attualmente è in radio il secondo singolo "Certe donne brillano". Ad un mese dal primo appuntamento, queste le altre date annunciate: 17 Giugno allo Stadio San ...

I "mingitori barBari" della movida di Pavia La basilica del XII secolo diventa vespasiano : Alberto Giannoni Don Patrizio ha installato le telecamere: «Sconcertato dal disprezzo per la bellezza» Eccoli i nuovi barbari. Fotografati mentre orinano sulla facciata di una chiesa del dodicesimo secolo. Eccoli, che riducono a un vespasiano la splendida San Teodoro, gioiello romanico incastonato nel centro di Pavia. «Sciagurata inciviltà» protesta don Patrizio Faggio, che ha deciso di pubblicare su Twitter le foto di quelli che ...

Svelato il palco dei concerti di Ligabue negli stadi al via da Bari il 14 giugno (video) : Il palco dei concerti di Ligabue è stato Svelato. A divulgare le prime immagini è stato proprio l'artista di Correggio, che ha voluto rendere partecipi i fan della struttura che lo accompagnerà dal prossimo giugno con il tour annunciato per il supporto dell'ultimo album, Start. Com'è noto, la band di Ligabue conterà su un nuovo batterista dopo l'addio di Michael Urbano. Sarà Ivano Zanotti a ricoprire il ruolo di colui che ha accompagnato il ...

Problemi di salute per Umberto Tozzi - concerto con Raf a Bari rinviato : Questo l'elenco delle nuove date: 13 maggio - MILANO - MEDIOLANUM FORUM 16 maggio - FIRENZE - NELSON MANDELA FORUM 18 maggio - ROMA - PALAZZO DELLO SPORT 19 maggio - EBOLI - PALA SELE, data ...

Bari - Al via la X edizione del Bif&st presenti quattro premi Oscar : Morricone - Tornatore - Piovani e Quaranta : Le Masterclass, il Festival Morricone, Intolerance, Cinema e Scienza, Cinema e Medicina, Tortura diritto cinema, i Tributi, gli Eventi Speciali, gli incontri al Teatro Margherita e all'ex Palazzo ...

25 aprile - Visite teatralizzate "I VIAGGIATORI DELL'ADE" al Parco Archeologico di Monte Sannace - Gioa del Colle - Bari - : ... presso il Parco Archeologico di Monte Sannace, avranno luogo le Visite teatralizzate "I VIAGGIATORI DELL'ADE", suggestivi ed affascinanti spettacoli a cura della compagnia Il Teatro del Viaggio. L'...

Bari - AL VIA IL CANTIERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DISFIDA DI BARLETTA : L'area centrale della PIAZZA sarà libera da ingombri per garantire la possibilità di realizzare manifestazioni e spettacoli; nelle due ali laterali della PIAZZA si prevede la creazione di due aree da ...

Bari - neonato morto dopo il parto in casa : giallo sulle cause - la Procura avvia un'indagine : partorisce in casa e il bambino muore: è accaduto a Bari, nel quartiere Poggiofranco, protagonista una donna di 43 anni. Si indaga per capire se si tratti di un infanticidio o di una disgrazia. Ad ...

#fridaysforfuture - Fondazione Barilla : “Salviamo il Pianeta - cambiamo il nostro sistema alimentare” : Nel giorno della manifestazione organizzata dal movimento Fridays For Future del 19 aprile – che vede Greta Thunberg a Roma- e a pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Terra (22 aprile), il grido d’allarme lanciato da più parti appare sempre lo stesso: “Stiamo consumando il nostro Pianeta, dobbiamo agire subito”. La Terra la stiamo consumando con il sovra-utilizzo delle risorse naturali che, ogni anno, è in grado di generare, ma anche ...