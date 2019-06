tg24.sky

(Di mercoledì 12 giugno 2019)siall'diLo scontro sulla scogliera a picco sul mare è avvenuto la notte scorsa alle 3, in prossimità di Cala Giunchitelli. L’imbarcazione navigava in un'area non consentita. Il presidente del Parco Nazionale Sammuri: “Necessario rinforzare attività di presidio e vigilanza”

SilviaCantoia : RT @SkyTG24: Peschereccio si incaglia all'Isola di Montecristo - SkyTG24 : Peschereccio si incaglia all'Isola di Montecristo - VirgilioVazzari : Peschereccio si incaglia a Montecristo -