Steven Spielberg scrive una serie da vedere la notte per Quibi

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il mondo delle produzioni audiovisive è in continuo movimento e l'evoluzione è sempre dietro l'angolo.Se ormai lo streaming (legale) è parte integrante delle nostre vite, anche degli italiani sebbene ancora in ritardo, con nuove piattaforme in arrivo come Apple Tv+, Disney+, WarnerMedia e Comcast, una nuova tendenza inizia a farsi strada, le produzioni di breve durata. Rappresentate di questa nuova tendenza è la piattaforma, annunciata lo scorso agosto e che nel corso del 2020 dovrebbe diffondersi nel mondo a partire ovviamente dagli Stati Uniti.unadalaperpubblicato su TVBlog.it 10 giugno 2019 11:05.

