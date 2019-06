Migranti : in arrivo a Lampedusa nave con 50 persone a bordo : La nave commerciale Asso 25 si dirige a Lampedusa con a bordo 50 Migranti. Lo riferisce Alarm Phone, secondo cui l’imbarcazione "ha eseguito un'operazione di salvataggio per una barca che ci aveva chiamato in precedenza". Il servizio di linea telefonica per persone in difficoltà in mare, dunque, riferisce tramite il proprio account Twitter del salvataggio e, secondo la stessa fonte che li ha informati del naufragio, si tratterebbe degli ...

Migranti - naufragio al largo della Tunisia : «Una settantina di vittime». Altri 70 in arrivo a Lampedusa : Migranti, ancora un naufragio nel Mediterraneo: almeno 70 persone sono annegate, oggi, a causa dell'affondamento della loro imbarcazione in acque internazionali, a 40 miglia dalla città di...

La Mare Jonio sequestrata dalla GdF dopo l'arrivo a Lampedusa coi suoi 30 Migranti : Nuovo braccio di ferro tra Viminale e ong. L'imbarcazione bloccata con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Concesso l'attracco per permettere lo sbarco dei naufraghi

Migranti : Salvini - "In arrivo 150 persone che fuggono da guerra - porte spalancate" : "Oggi arrivano 150 uomini e donne in aereo dalla Libia, in fuga dalla guerra, con un corridoio umanitario organizzato dal ministero dell'Interno perché è così che si arriva in Italia". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura a Milano. "Si sta lavorando da qualche mese - ha aggiunto Salvini - ed è la riprova del fatto che le porte dell'Italia sono spalancate per donne e bambini, ...