huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) Lae il. L’incontro e il rilancio. La fiducia e il sospetto. Dopo tre settimane Luigi Di Maio e Matteo Salvini tornano a incontrarsi, a ragionare insieme di politica, a dirsi in faccia se andare avanti o meno. La risposta, nel qui e ora, è positiva: niente crisi, avanti per quattro anni, come da spartito tanto roboante quanto ormai un po’ logoro. Fonti della Lega assicurano: sì, si è parlato anche di rivedere la squadra di governo. Non il come e il cosa, ma il dialogo è partito. Non fai nemmeno in tempo a chiederlo che ecco i 5 stelle: “Se dalla Lega dicono che si è parlato di, non è vero”.I due vicepremier si inseguono per tutto il giorno. Di Maio va all’assemblea di Confcommercio, Salvini dà buca. “C’era il posto risevato per lui in prima fila, non sappiamo perché ...

mauro_arena : La Prima Repubblica 2.0 in versione becerofascistoide.. Squallidi poltronari del #GovernoDelFallimento Pace e rimpa… - PietroSalvatori : Pace e rimpasto. 45 minuti dopo un mese di black out. Salvini e Di maio si incontrano, Conte avvertito solo in cors… - HuffPostItalia : Pace e rimpasto -