Monte Everest | recuperati 4 cadaveri e 11 tonnellate di rifiuti

Monte Everest affollato : due ore in coda per il tetto del mondo : Nicola De Angelis Mercoledì il Monte Everest è stato letteralmente preso d'assalto da circa 200 scalatori e sherpa che hanno "ingorgato" le vie d'accesso alla vetta e quelle in calata. Inoltre lo sherpa più famoso al mondo, Kami Rita ha realizzato un record: 24 volte in vetta Una fila di scalatori ha assaltato il Monte Everest lo scorso mercoledì tanto da far registrare code e attese fino a due ore sia in salita che in discesa. ...