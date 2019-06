9 Piccoli grandi consigli per ristrutturare un bagno piccolo

Debiti grandi e Piccoli : a Roma passando per Catania : Sebbene ci sia sempre il rischio dell'eccessiva semplificazione, la tentazione di ricondurre a unità fenomeni che hanno origini apparentemente diverse è sempre molto forte. Non vi resisterò e parlerò di Debiti. È una questione ricorrente, per le famiglie, per le imprese, per gli enti locali, per gli stati nazionali e sovranazionali.Il debito emerge da una temporanea violazione del proprio bilancio. È un ...