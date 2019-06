Federer-Nadal | Roland Garros 2019 | data | programma | orario e tv della semifinale!

oasport

(Di martedì 4 giugno 2019) L’iberico Rafaelha schiantato il nipponico Kei Nishikori, l’elvetico Rogerha vinto il derby con il connazionale Stan Wawrinka: questo l’esito dei quarti di finale odierni del. Il numero tre ed il numero due del tabellone si sfideranno così in semifinale venerdì 7 giugno. In palio il numero 2 del ranking ATP, dato che i due hanno un ritardo abissale dal numero 1, il serbo Novak Djokovic, ma un vantaggio molto pronunciato sul quarto in classifica, al momento il tedesco Alexander Zverev. Il dato più interessante è chesono divisi da appena cinque punti in graduatoria. La sfida verrà trasmessa in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player, mentre come al solito OA Sport vi proporrà la diretta live testuale del– Semifinali singolare maschile Venerdì 7 giugno, ora da stabilire Roger ...

