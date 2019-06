EMUI 9 porta Android 9 Pie su numerosi smartphone | Huawei Watch GT riceve la funzione AOD

Importante conquista Huawei P Smart+ - adesso con EMUI 9 ed Android Pie : Se la passano bene i Huawei P Smart+, che, dopo un periodo in cui le cose sembravano andare per le lunghe (si era vociferato di un possibile rilascio di Android 9.0 Pie con EMUI 9.0 solo in piena estate), sta iniziando finalmente a ricevere l'aggiornamento all'ultima major-release dell'OS mobile di Google, che si è concretizzato attraverso il pacchetto 9.0.1.162(SP5C432E2R1P1), dal peso di circa 3GB, e riservato ai modelli INE-LX1. Sono tante le ...