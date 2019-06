Arezzo | incontro con il tecnico Dal Canto | l’esito

calcioweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Si è svolto in data odierna untra la Dirigenza della S.S.e l’allenatore Alessandro Dal. La S.S.ha voluto ancora una volta mettere in evidenza l’ottimo lavoro svolto da mister Dale dalla squadra tutta. Proprio in serata è stato fissato unconviviale nel corso del quale, interpretando anche il pensiero della città e dei propri tifosi, è stata ribadita a tutti la gratitudine per aver contribuito a rilanciare con i risultati e con il gioco, al di là di ogni aspettativa, l’immagine calcistica di. La S.S.intende precisare che non è stata consensualmente effettuata alcuna risoluzione contrattuale con l’allenatore Dalcontrariamente a quanto scritto su alcune testate nazionali. A questo riguardo è desiderio delle parti esaminare in tempi brevi quali saranno i progetti ed i programmi relativi alla ...

