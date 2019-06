Torino | auto e moto si scontrano e vanno a fuoco nella notte | morto centauro 27enne

Andrea Pirlo - la figlia 13enne investita da un’auto in centro a Torino : ecco cosa è successo : La figlia 13enne dell’ex calciatore di Milan e Juventus Andrea Pirlo è stata investita da un’auto martedì pomeriggio a Torino. L’incidente è accaduto all’angolo tra via Bonafus e via Maria Vittoria, a due passi da piazza Vittorio. La ragazzina è stata trasportata all’ospedale Regina Margherita per accertamenti ma non ha riportato ferite, solo qualche lieve contusione, oltre ad un grande spavento. L'articolo Andrea ...

Paura per Pirlo - la figlia investita da un’auto a Torino [DETTAGLI] : Grande Paura per l’ex calciatore della Juventus Andrea Pirlo, nelle ultime ore la figlia 13enne è stata infatti investita da un’auto nel centro di Torino. Nel dettaglio l’incidente è avvenuto in via Bonafous, all’angolo con via Maria Vittoria, immediatamente è stata trasportata per accertamenti all’ospedale Regina Margherita. La giovane ha riportato solo qualche contusione ma lo spavento è stato ...

Rai Sport : “La moglie di Guardiola a Torino per il noleggio di un’auto per un anno” : Si fanno sempre più incalzanti le voci che vorrebbero Pep Guardiola sulla panchina della Juventus. Anche questa sera, in Rai, nel corso della trasmissione “Calcio e mercato”, in onda su Rai Sport, si è parlato del tecnico catalano. Il conduttore Paolo Paganini ha detto che “la moglie di Guardiola due giorni fa era a Torino per affittare un’auto di grossa cilindrata per un anno intero. È una fonte diretta, una notizia vera e confermata. Ci metto ...

Donna investita da un'auto pirata a Torino : la piccola Sofia ha aperto gli occhi : "Ci sono due segni di miglioramento: ha aperto gli occhi e ha iniziato a succhiare. Segni minimi in una situazione critica" dicono dall'ospedale San'Anna. Ancora nessuna traccia dell'investitore della mamma.

Torino - incinta viene investita da auto pirata : grave la bimba fatta nascere d'urgenza : Il parto era stato fissato per il 4 giugno e, in attesa di diventare mamma, Elena, la protagonista di questa vicenda contava con trepidazione i giorni che la separavano dal lieto evento. Invece, ieri la 19enne incinta è stata soccorsa, portata in ospedale e costretta a un parto d'urgenza perché un'auto pirata l'ha investita mentre attraversava regolarmente la strada sulle strisce pedonali a Orbassano, comune in provincia di Torino. Portata al ...

Motori – Guida autonoma : Torino entra nel consorzio 5GAA : Torino è la prima amministrazione pubblica ad entrare nel consorzio 5GAA, l’organizzazione internazionale per lo sviluppo delle tecnologie utili per i veicoli a Guida autonoma Torino è la prima amministrazione pubblica che entra ufficialmente nel consorzio 5GAA, questa organizzazione internazionale nasce, nel 2016, dalla volontà dei produttori di auto e di apparecchiature per le telecomunicazioni di collaborare per accelerare ...

Torino - ragazza di 19 anni partorisce dopo esser stata investita sulle strisce da un'auto pirata : la bimba è grave : Una ragazza di 19 anni ha partorito subito dopo esser stata investita sulle strisce da un'auto pirata. La giovane era alla 38esima settimana di gravidanza e ha dato alla luce a una bambina...

Ford Digit - il robot fatTorino che viaggia a guida autonoma – FOTO : Si chiama Digit, ed è un robot bipede dalle forme che assomigliano a quelle umane. E degli “umani” riproduce anche alcune movenze. Lo scopo? Quello di effettuare consegne dell’ultimo metro, ovvero quelle dal furgone alla porta di casa dei clienti. Un progetto sviluppato da Ford, che partendo dal boom delle vendite online si è messa a studiare un modo per facilitare lo smistamento dei pacchi, e realizzato in collaborazione con Agility ...

Il ministero dei Trasporti ha autorizzato la sperimentazione di auto che si guidano da sole a Torino e a Parma : Martedì il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato per la prima volta la sperimentazione di automobili che si guidano da sole su alcune strade pubbliche italiane, a Torino e a Parma. La direzione generale Motorizzazione ha concesso la possibilità

Parco Valentino 2019 - a Torino 40 marchi - auto a guida autonoma e sfilata di Formula 1 : ... dice Alberto Sacco, assessore al Turismo e al Commercio del capoluogo: 'A partire dagli alberghi e dai negozi , che sono i primi a beneficiare delle ricadute sull'economia della città che un evento ...

Auto a guida autonoma - il ministero autorizza la prima sperimentazione su strada pubblica. Primi test a Torino e a Parma : Arrivano le Auto a guida Autonoma in Italia. Lo ha deciso la Direzione generale Motorizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha rilasciato oggi l’Autorizzazione alla sperimentazione su strada pubblica. Si tratta del primo via libera del ministero dopo il parere positivo espresso il 22 marzo scorso dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road. Entusiasta il ministro Danilo Toninelli che ha commentato: ...

Auto avvolta dalle fiamme a San VitTorino : si indaga : Roma – Indagini in corso dei Carabinieri di San Vittorino per l’incendio di un’Auto appartenente ad un donna, avvenuto la notte scorsa. Le fiamme hanno distrutto l’Auto e danneggiato una cabina elettrica dell’Acea. In corso di accertamento le cause del rogo. L'articolo Auto avvolta dalle fiamme a San Vittorino: si indaga proviene da RomaDailyNews.

Individuato l'autore del gesto dell'aereo in Juventus-Torino : Venerdì sera, Allianz Stadium di Torino, in una cornice di festa, come quella di un derby tra bianconeri e granata, dove la tifoseria di casa ha omaggiato gli avversari, nel ricordo della strage di Superga, c'è stato un individuo che ha voluto, comunque, rovinare tutto. Il racconto della serata Durante la gara tra Juventus e Torino, finita 1-1 con i gol di Lukic e Ronaldo, un tifoso bianconero si è rivolto alla tifoseria ospite mimando il gesto ...