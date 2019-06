Roland Garros – Uragano Barty sulla Petkovic | l’australiana spazza via la tedesca e vola

Roland Garros 2019 : risultati tabellone maschile - sabato 1° giugno : Zverev vince ancora al quinto set - Thiem al quarto : La settima giornata del singolare maschile del Roland Garros 2019 è stata dedicata alla disputa degli incontri del terzo turno della parte alta del tabellone e al completamento di due della parte bassa interrotti ieri per oscurità. Questi ultimi erano quello tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov, il big match di ieri, chiuso col successo dello svizzero che ha vinto anche il terzo set al tie-break così come aveva fatto ieri con i due precedenti. ...

Roland Garros – Thiem e Del Potro agli ottavi : Cuevas e Thompson ko : Thiem e Del Potro sorridono al Roland Garros: staccato il pass per gli ottavi di finale dello slam francese Continua col sorriso il percorso di Thiem e Del Potro al Roland Garros: entrambi i tennisti sono riusciti a staccare il pass per gli ottavi di finale del secondo Slam della stagione. L’austriaco ha mandato al tappeto l’uruguaiano Cuevas in quattro set. Il match è terminato dopo due ore e 38 minuti di gioco col punteggio ...

Roland Garros – Fognini - il dolore e quel numerino tanto desiderato : “ora l’obiettivo è il ‘crucco'” : Fognini a caccia della top ten: le parole del tennista ligure dopo la vittoria su Bautista al Roland Garros Fabio Fognini ha staccato il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros: il tennista italiano ha battuto oggi lo spagnolo Bautista Agut, avanzando nel secondo Slam della stagione nonostante qualche acciacco fisico: “sono stanco ma è normale. Provo un po’ di dolore ma niente di così grave. E al prossimo turno darò del ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno. Fognini accede agli ottavi contro Zverev! Caruso perde con Djokovic : Osaka fuori. Avanza Dominic Thiem : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

Roland Garros – Wawrinka vola agli ottavi : Dimitrov ko in tre set : Stan Wawrinka vola agli ottavi di finale: lo svizzero batte in tre set Dimitrov Wawrinka e Dimitrov sono tornati in campo oggi, per il match valido per i 16esimi di finale del Roland Garros, dopo l’interruzione di ieri sera per oscurità. Il match è durato tre ore e 20 minuti di gioco e ha visto sorridere il tennista svizzero numero 28 del ranking ATP. Il vincitore del Roland Garros 2015 ha battuto il suo rivale bulgaro in tre set, ...

Roland Garros – Termina la favola di Caruso : l’azzurro si schianta contro Novak Djokovic : Salvatore Caruso sconfitto ai sedicesimi di finale del Roland Garros: il tennista azzurro si arrende alla classe di Novak Djokovic dopo 3 set Niente Cecchinato bis al Roland Garros. Dopo l’exploit del tennista palermitano della scorsa stagione, un altro siciliano non riesce a ripetersi. Salvatore Caruso, dopo due successi nei primi turni, si ferma ai sedicesimi del Roland Garros, contro Novak Djokovic, uno scoglio probabilmente ...

Roland Garros - Fabio Fognini agli ottavi : battuto Bautista-Agut - ora c’è Zverev : Fabio Fognini per la terza volta in carriera approda negli ottavi del Roland Garros. Il 32enne, nona testa di serie, ha sconfitto per 7-6 6-4 4-6 6-1, dopo 3 ore e dieci minuti di gioco, lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 21 del ranking. Negli ottavi il ligure dovrà vedersela con il tedesco Alexander Zverev, numero 5, che si è imposto sul serbo Dusan Lajovic in cinque set con il punteggio di 6-4, 6-2, 4-6, 1-6, 6-1 in 3 ore e 6 minuti. La ...

Roland Garros 2019 : Novak Djokovic interrompe il cammino di Salvatore Caruso. Sconfitta in tre set per il siciliano : Termina il meraviglioso cammino di Salvatore Carruso al Roland Garros 2019. Il siciliano si è arreso al terzo turno dello Slam parigino contro il numero uno del mondo Novak Djokovic. Il serbo si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 6-3 6-2 dopo due ore e sei minuti di gioco. Resta comunque un torneo eccezionale per il 26enne di Avola, bravissimo prima a superare le qualificazioni (esordio nel main draw a Parigi) e poi a vincere nei primi ...

Roland Garros – Naomi Osaka ko! Siniakova ribalta il pronostico ed elimina una delle grandi favorite : Naomi Osaka lascia il Roland Garros ai sedicesimi di finale! La tennista giapponese sconfitta da Katerina Siniakova dopo due set Il tabellone femminile del Roland Garros si conferma incerto e sorprendente, turno dopo turno. Questa volta a lasciarci le penne è un’altra big, non una qualsiasi, ma quella che ha dominato gli ultimi due Slam giocati: Naomi Osaka. La numero 1 al mondo, campionessa in carica di US Open e Australian Open, è stata ...

LIVE Caruso-Djokovic - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 3-6 3-6 2-3 - il serbo conduce con esperienza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il terzo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Salvatore Caruso e Novak Djokovic. Nel 3° match sul “Philippe Chatrier” il siciliano avrà l’onere e l’onore di confrontarsi con il n.1 del mondo. Proveniente dalle qualificazioni, il nostro portacolori si è reso protagonista di un percorso esaltante, prima sconfiggendo lo spagnolo Jaume Munar e poi prendendo ...

