' Ndrangheta | minacce mafiose e messaggi hard | chiesto processo per due sacerdoti

Il film tv anti 'Ndrangheta? Girato in Puglia per le minacce della 'Ndrangheta... - : Paolo Scotti La produttrice svela a sorpresa le minacce ricevute. La Rai si dice all'oscuro Un film Rai che racconta una sconfitta della ndrangheta calabrese. E la ndrangheta che impedisce alla Rai di girarlo in Calabria. È questo il paradosso involontario quanto indicativo - di Duisburg: il tv movie targato Rai Fiction-Iterfilm che, raccontando la strage ndranghetista che il 15 agosto 2007 insanguinò la città tedesca, è stato ...