Cosa c' è sull' Espresso di domenica 2 giugno

Cosa dice la sentenza della Cassazione sulla cannabis light : La sentenza della Cassazione ha decretato che "vendere i derivati della cannabis" rappresenta un reato. Ma, nell'ultima riga della soluzione adottata, si dice "salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante". La soglia da non superare è quella del THC, che non deve essere oltre lo 0,2%. Limite già ampiamente rispettato dalla cannabis light.Continua a leggere

Il vento beffa papa Francesco in partenza per Bucarest. Ecco Cosa succede sulla scala dell’aereo : Nelle immagini, l’arrivo di papa Francesco sulla pista dell’aeroporto di Fiumicino dove ad attenderlo c’è un aereo Alitalia che lo porterà a Bucarest. Il papa sale la scaletta dell’aereo con la sua inseparabile borsa di pelle nera. In cima alla scaletta si gira per salutare i presenti sulla pista e il vento gli fa volare il vestito. (immagini Ansa-Telenews) L'articolo Il vento beffa papa Francesco in partenza per ...

Domenica In - Mara Venier e la battaglia con Barbara D'Urso : Cosa non sapete sulle signore della tv : Sono femmine straripanti e curvilinee. Nel senso che la loro conduzione carnale porta sempre ad una tracimazione delle curve d' ascolto. Come le rivali cinematografiche Bette Davis e Joan Crawford, come Thelma & Louise senza il finale tragico, come Loren e Pampanini l' un contra l' altra armate di p

Ariana Grande : i fan hanno qualCosa da dire sulla nuova statua di cera dedicata alla cantante : Thank U, Next The post Ariana Grande: i fan hanno qualcosa da dire sulla nuova statua di cera dedicata alla cantante appeared first on News Mtv Italia.

Nino Di Matteo sulle stragi di mafia del 1992 : “Probabile che assieme a Cosa nostra abbiano partecipato entità esterne” : Fu solo la mafia ad organizzare le stragi mafiose del 1992 che uccisero i giudici Falcone e Borsellino? Secondo Nino Di Matteo (intervistato da Andrea Purgatori su La7, nella trasmissione Atlantide), Sostituto Procuratore della Dna, l’uomo più scortato d’Italia, impegnato da 27 anni con le indagini sulle stragi di mafia, sui rapporti tra Cosa nostra e parti delle istituzioni, e PM nel processo sulla trattativa Stato – ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'indiscrezione sulla crisi di governo : "Su Cosa salta - dopo le europee" : Sbaglia chi pensa che passate le europee, M5s e Lega possano tornare magicamente alleati per la pelle. Non è solo questione di una campagna elettorale avvelenata, due mesi di insulti e attacchi personali. C'entrano, piuttosto, le fratture politiche emerse grazie alla propaganda inevitabile che prece

Cosa c'è sull'Espresso di domenica 26 maggio : Papa Francesco con la maschera di Zorro e l'opposizione della Chiesa all'ascesa della Lega. L'intervista a Maroni che lancia messaggi a Salvini. E le voci dei migranti bloccati dalla guerra in Libia. Ecco Cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device Zorro subito: Cosa c'è su L'Espresso in edicola da domenica 26 maggio"

Mara Venier sulla prossima stagione di Domenica In : “Non so Cosa farò” : Domenica In anticipazioni: Mara Venier sarà ancora la conduttrice? Domenica prossima il sipario si chiuderà sull’edizione 2018/19 di Domenica In. Mara Venier si appresta a chiudere una stagione ricca di soddisfazioni e di rinascita. La conduttrice veneta è riuscita a risollevare gli ascolti del contenitore Domenicale dell’ammiraglia Rai, fronteggiando per la prima metà dell’anno il programma di Barbara d’Urso (da ...

Huawei tratta con Google sulla licenza Android. Cosa cambierà dopo la messa al bando : È presto per avere risposte complete, ma le prime risposte di Google e Huawei sono rassicuranti per i consumatori che oggi hanno uno smartphone del colosso cinese. Cosa succederà per i prossimi modelli? I problemi più grossi potrebbero sorgere con i modelli di smartphone futuri di Huawei, che non dovrebbero avere le più popolari app di Google e il negozio di applicazioni Google Play Store...

Juve - adesso occhi puntati sulla rosa : Cosa cambia dopo l’addio di Allegri : Si volta pagina. La Juve ha preso la sua decisione: separazione con Massimiliano Allegri. Sin dall’eliminazione dalla Champions League era iniziato il lungo periodo di conferme, smentite e controsmentite da parte dei protagonisti, anche perché più volte le parti avevano pubblicamente dichiarato di voler continuare insieme. Proprio in virtù di ciò, probabilmente, qualche calciatore (scontento) aveva preso in considerazione ...

Grey's Anatomy - la Vernoff sulla scomparsa di Jackson : 'Non sappiamo Cosa succederà' : Dopo il tanto atteso finale di Grey's Anatomy 15, molti sono gli interrogativi che 'tormenteranno' i fan del Medical-Drama almeno fino a settembre. Le numerose storyline affrontate nel corso della 15x25 non hanno infatti avuto un epilogo certo e le sorti di molti protagonisti rimangono al momento contraddistinte dal mistero. Proprio in occasione della messa in onda dell'ultimo episodio, Krista Vernoff ha rilasciato un'interessante intervista a ...

Uomini e Donne : Cosa é successo tra Pamela e Stefano dopo la puntata? Leggi le news sulla coppia : Pamela Barretta e Stefano Torrese sono stati, loro malgrado, protagonisti indiscussi delle ultime puntate del Trono Over (sia di quelle andate in onda che di quelle registrate). Quello che è successo, ormai, lo sappiamo... L'articolo Uomini e Donne: cosa é successo tra Pamela e Stefano dopo la puntata? Leggi le news sulla coppia proviene da Gossip, news, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Taylor Swift si è pentita di qualCosa che aveva detto sull’ex Joe Jonas : Un'intervista che risale a ben 11 anni fa The post Taylor Swift si è pentita di qualcosa che aveva detto sull’ex Joe Jonas appeared first on News Mtv Italia.

Trump elogia il sovranista Orban : “Sull’immigrazione fa la Cosa giusta” : «Il primo ministro sta facendo un grande lavoro. È un solido alleato della Nato, e un difensore dei cristiani. So che è un uomo duro, ma è rispettato in tutta l’Europa. Forse un po’ controverso, come me, ma va bene così». Sono le parole con cui ieri il presidente Trump ha ufficialmente sdoganato il leader ungherese Orban, ricevendolo nell’Ufficio O...