Audio di In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci in acustico a

India arriva in versione acustica. Il brano a due voci è appena stato rilasciato in una veste che ha stupito i fan, dal momento che non si attendevano delle novità in merito all'ultimo singolo che il duo di amici ha appena portato in radio. Il singolo in versione acustica lancia quindi il tour negli stadi di prossima partenza, con prima data in programma per il 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari. I concerti continueranno fino al 1° agosto con la data di Cagliari all'Arena in Fiera, per la quale sono in vendita gli ultimi biglietti. Le promesse delle ultime ore sono state quindi mantenute con India in versione acustica, dopo che i due artisti avevano dato una piccola anticipazione del tour con la sorpresa per i fan in Piazza di Spagna a Roma, dove sono approdati

