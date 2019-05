Roland Garros – Nishioka fa soffrire Del Potro ma si arrende al 5° set | ‘Palito’ vola ai

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso travolge Simon! Fognini comanda contro Delbonis - Del Potro vince al quinto! Avanti Djokovic e Osaka : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale generale della quinta giornata del Roland Garros 2019 di tennis: si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi ci sarà spazio per la parte alta dei tabelloni. A Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka: reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 4-3 - il ligure recupera il break di ritardo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

“Sessant'anni fa - io - Nicola Pietrangeli - vincevo il mio primo Roland Garros" : Il 30 maggio di sessant'anni fa, Nicola Pietrangeli conquistava il primo titolo dello Slam del tennis italiano, battendo il sudafricano Ian Vermaak nella finale del Roland Garros. Che cosa ricorda di quell'impresa? “Poco, Vermaak non era un campione, non so nemmeno come fece ad arrivare così lontano. E io ero il numero 3 del tabellone, come la mia classifica che, all'epoca, si creava facendo la media fra le due principali superfici, terra e ...

Roland Garros – La sfida con Djokovic non spaventa Caruso : “entrerò certamente in campo per vincere” : Il tennista italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria su Simon, concentrandosi sulla prossima sfida con Djokovic Una giornata speciale per Salvatore Caruso, il tennista di Avola stende in tre set Gilles Simon e stacca il pass per il terzo turno del Roland Garros, dove affronterà niente meno che Novak Djokovic. AFP/LaPresse Proveniente dalle qualificazioni, il numero 147 del ranking ATP non si considera già eliminato, anzi ...

Roland Garros 2019 - Salvatore Caruso al 3° turno affronterà Novak Djokovic! Data - programma - orario e tv : Salvatore Caruso ha eliminato in tre set Gilles Simon nel secondo turno del Roland Garros: l’azzurro ha battuto in maniera superba il transalpino ed ora si prepara ad una sfida di altissimo livello. Il prossimo avversario dell’italiano sarà il numero uno al mondo, il serbo Novak Djokovic, che oggi ha sconfitto l’elvetico Henri Laaksonen. Si tratta di un confronto inedito, non ci sono precedenti tra i due: il 26enne di ...