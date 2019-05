Il canale ufficiale YouTube di Call of Duty avrebbe svelato la data di lancio di Modern

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) Sembra proprio che ildiofsuabbia fatto trapelare ladi uscita diWarfare. Dopo che Activision ha annunciato un trailer dedicato a questo nuovo titolo che arriverà questa sera alle 19:00, suè apparsa una sorta di reminder.Questi promemoria sono abbastanza tipici prima di un particolare evento. L'unico problema è che se si passa il cursore sul reminder, questo comincia a mostrare spezzoni di video, come se fossero una sorta di immagini segnaposto. Ovviamente molti fan hanno provato a passare il cursore sul promemoria e si sono accorti che tra queste immagini si nota anche il fotogramma della parte finale del video dove viene annunciata ladi uscita.Un utente su Reddit ha postato un breve video che mostra appunto ladidel gioco ad ottobre. Purtroppo i caratteri sono molto piccoli e non si riesce a decifrare il ...

AmiciUfficiale : ? ATTENZIONE, ATTENZIONE, questa sera in anteprima su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia, potrete vedere il… - monchildnj : RT @BTSItalia_twt: ?È stato aperto il canale ufficiale di Youtube per #BTSWORLD ? Iscrivetevi per non perdervi le novità ?? ? - Eurogamer_it : #CallofDutyModernWarfare, il canale ufficiale di YouTube ha svelato la data di uscita? -