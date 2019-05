Salvini e Bussetti ‘pronti ad affondare il colpo sulla scuola’

scuolainforma

(Di mercoledì 29 maggio 2019) La questione della regionalizzazione e dell’autonomia differenziata, più che mai, al centro dell’attenzione dopo l’esito delle elezioni europee. Un italiano su 5 ha votato Lega e la posizione del Partito del Carroccio, in seno all’attuale governo, si è notevolmente rafforzata: se l’anno scorso, di questi tempi, si poteva parlare di governo giallo-verde, ora sarebbe opportuno ridefinirlo come governo verde-giallo, visto che i poteri si sono invertiti. In ambito scolastico, c’è preoccupazione per la proposta leghista riguardante l’autonomia che, secondo le parole del ministro, rappresenta un’opportunità che porta maggiori risorse. Su questo argomento si è espresso il presidente Anief, Marcello Pacifico, che pur sottolineando come aumentare le risorse destinate alla scuola rappresenta sempre una buona notizia, ribadisce ...

