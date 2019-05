Bimbo di 2 anni ucciso a Novara | oggi i funerali di Leonardo | “Chiedeva soltanto di

Bimbo con febbre fa 18 ore di auto con i genitori e muore a due anni : Aurora Vigne La Procura di Bari ha disposto l'autopsia sul corpo del piccolo, figlio unico di una coppia di tedeschi. Il piccolo è morto ieri pomeriggio al pronto soccorso del Policlinico di Bari dopo ua febbre alta Una storia dai contorni ancora poco chiari ma con un esito tragico: la morte di un Bimbo di due anni. Ora la Procura di Bari ha dispsoto l'autopsia sul corpo del piccolo, figlio unico di una coppia di tedeschi. Il Bimbo è ...

"Non è morto cadendo dal lettino". Dopo l'autopsia sul Bimbo di due anni - indagati mamma e padre : "Non è morto cadendo dal lettino. Presenta lesioni molto gravi, non compatibili con una caduta dal letto", il corpicino di Leonardo, il bambino di quasi due anni per la cui morte la Procura di Novara ha indagato la madre e il compagno. È questo, secondo quanto si apprende, l'esito dell'autopsia effettuata oggi pomeriggio sul bambino presso la Medicina legale dell'Asl di Novara. Ai soccorritori del 118 ...

