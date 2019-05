È barese la focaccia più buona d' Italia

ilgiornale

(Di lunedì 27 maggio 2019) Emanuela Carucci Il premio nazionale è andato a un panificatore di Bari vecchia. L'appuntamento annuale questa volta è andata al pugliese Èlapiùd'. Ad aggiudicarsi il premio Tony Fiore, titolare dell'omonimo panificio di Bari vecchia, all'edizione 2019 del FICO Eatalyworld a Bologna. Questo è un appuntamento annuale che si è festeggiato al Teatro Arena. Un parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia, uno dei più grandi al mondo. E quest'anno a vincere il premio per lapiùè stato un pugliese. L'avversario era il panificatore ligure, di Genova, Zena Zuena. La Puglia, però, ha vinto in modo schiacciante. "Sono molto lusingato e devo dire che anche laligure era molto gustosa. Ma la Puglia non teme confronti", dichiara Tony Fiore al quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno". La sfida I due ...

