ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) Fu solo laad organizzare lemafiose delche uccisero i giudici Falcone e Borsellino? SecondoDi(intervistato da Andrea Purgatori su La7, nella trasmissione Atlantide), Sostituto Procuratore della Dna, l’uomo più scortato d’Italia, impegnato da 27 anni con le indaginidi, sui rapporti trae parti delle istituzioni, e PM nel processo sulla trattativa Stato –, c’è un latitante come Messina Denaro che sa molte cose ed è in grado di ricattare lo Stato. Per questo, secondo Di, il boss andrebbe preso il prima possibile: la sua latitanza, così come quella di Provenzano e altri capi mafiosi, è protetta da qualcuno L'articoloDididel: “Probabile cheabbiano partecipato entità esterne” proviene da Il Fatto ...

La7tv : Alle 21:15 #Atlantide '#Capaci le verità nascoste con intervista di @Purgatori a Sost. Procuratore Dna Nino Di Matt… - Cascavel47 : Nino Di Matteo sulle stragi di mafia del 1992: “Probabile che assieme a Cosa nostra abbiano partecipato entità este… - paolochiariello : #NinoDiMatteo il pm della #trattativaStatomafia estromesso dal pool stragi -