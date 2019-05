Cecilia e Ignazio a Verissimo | Un figlio? È ancora presto

Ignazio Moser vuole un figlio ma Cecilia non è ancora d’accordo : Silvia Toffanin a Verissimo intervista i giovani innamorati Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez E’ da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. E Silvia Toffanin, dopo aver intervistato Renga, ha chiamato in studio Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due, infatti, sono tornati dalla Toffanin per fare il punto della situazione sulla loro storia d’amore. A quel … Continue reading Ignazio Moser vuole un figlio ma Cecilia non è ancora ...

Verissimo - Ignazio Moser rivela : “Cecilia non vuole un figlio da me…” : Cecilia Rodriguez a Verissimo: la rivelazione del suo fidanzato Ignazio E’ da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. E Silvia Toffanin, dopo aver intervistato Renga, ha chiamato in studio Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due, infatti, sono tornati dalla Toffanin per fare il punto della situazione sulla loro storia d’amore. A quel punto la Toffanin ha mandato in onda alcune foto dei due insieme per mostrare al pubblico ...

Francesco Moser bacchetta il figlio Ignazio : «Non pensare a Cecilia Rodriguez e torna nell’azienda di famiglia» : Francesco Moser bacchetta il figlio Ignazio e lo richiama ai suoi doveri. Durante la reclusione della casa del Grande Fratello Vip infatti Ignazio si è fidanzato con Cecilia Rodriguez, che per lui ha lasciato il suo ex Francesco Monte in diretta nazionale, e fra reality e nuovo amore è entrato nel mondo dello spettacolo. La nuova vita di Ignazio però non piace al papà, i campione delle due ruote Francesco che è tornato a dire la sua a riguardo ...

Ignazio Moser a Milano con Cecilia - papà Francesco : "Spero torni a casa" : L'ex campione di ciclismo tira le orecchie al figlio: "Vorrei che tutto questo finisse al più presto, in azienda abbiamo...

Cecilia e Ignazio passano una serata a Milano con Chiofalo - la Fiordelisi e Natalia di U&D : Francesco Chiofalo ormai sembra aver ritrovato il sorriso. Nelle scorse ore, infatti, sono apparse delle immagini di lui insieme alla sua nuova fidanzata Antonella Fiordalisi e altri personaggi noti. A Milano insieme alla sorella di Belen Francesco Chiofalo, dopo aver ufficializzato la sua relazione con Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island, si è concesso una piacevole serata in compagnia della sua fidanzata e di altri volti ...

Cecilia e Ignazio : serata con Chiofalo e fidanzata - c’è anche Natalia di UeD : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pizzicati insieme alla nuova coppia reduce di Temptation Island: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi Che intreccio! Spysee ha pizzicato la coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez durante una serata in un noto locale di Milano insieme a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. […] L'articolo Cecilia e Ignazio: serata con Chiofalo e fidanzata, ...

Ignazio Moser : "Porterò Cecilia a qualche tappa del Giro d'Italia" : Non è più un ciclista di professione, ma Ignazio Moser continua ad essere molto legato al mondo del ciclismo e, in occasione dell'inizio del 102esimo Giro d'Italia , l'ex gieffino spera di partecipare ...

Ignazio Moser : «Al mio look? Ci pensa Cecilia!» : Ignazio Moser si aggira nel backstage con fare disinvolto e al tempo stesso emozionato. «È la mia prima esperienza vera e propria su una passerella. Sono elettrizzato!» mi racconta nei minuti prima che precedono lo show. Lo incontriamo in occasione della sfilata di Tezenis che ha presentato la collezione estate 2019 nell’headquarter veronese, trasformato per una sera in un divertente e colorato drive-in. A raccontare il mood della collezione ...

La provocazione di Cecilia Rodriguez : "Ignazio - come è buono il tuo gelato" : Hanno da poco festeggiato 18 mesi dell'amore nato nella Casa del Grande Fratello VIP e Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più innamorati. Coppia tra le più seguite sui social, i due sono ...

Francesco Monte e Giulia Salemi convivono : i “vicini” Ignazio e Cecilia : Francesco Monte e Giulia Salemi convivono: i “vicini” di casa sono Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il gossip Giulia Salemi e Francesco Monte, al via la convivenza. A rivelarlo è Tabloit.it che ha inoltre fatto sapere il luogo preciso in cui la coppia sbocciata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è andata ad abitare. I […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi convivono: i “vicini” Ignazio e ...

Ignazio Moser - dedica a Cecilia Rodriguez : «I nostri primi 18 mesi insieme - grazie a te coltivo la parte migliore di me» : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez compiono i loro primi 18 mesi insieme. Dopo un anno e mezzo di amore, il figlio di Francesco Moser ha dedicato un post dolcissimo alla sua fidanzata, sorella minore...

Ignazio Moser - la dedica a Cecilia Rodriguez per i loro 18 mesi insieme : Sembra ieri quando Cecilia Rodriguez ha lasciato in diretta tv davanti a milioni di italiani l'aitante ex tronista Francesco Monte. Il motivo? La sorella di Belen al Grande Fratello Vip 2 si era innamorata di qualcun altro.Il fortunato era Ignazio Moser, figlio del grande ciclista Francesco, che da allora non si è mai staccato dalla bella argentina. Tant'è che nelle ultime ore le ha dedicato un toccante post su Instagram per festeggiare i ...

Ignazio e Cecilia : Moser tira le somme del rapporto e non si risparmia : Ignazio Moser, 18 mesi con Cecilia Rodriguez. Lo sportivo tira le somme della love story e non si risparmia: “Sono un disastro, ma tu…” Le struggenti parole sulla relazione amorosa Dopo 18 mesi di relazione, Ignazio Moser è sempre più stregato da Cecilia Rodriguez. Galeotto fu il Grande Fratello 2. Infatti iniziò tutto nel reality […] L'articolo Ignazio e Cecilia: Moser tira le somme del rapporto e non si risparmia ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio a Pasqua con la famiglia Moser : l’amore è nell’aria : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più innamorati: vacanze in famiglia per la coppia Tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez le cose non potrebbero andare meglio. La coppia, nata al Grande Fratello Vip, sta vivendo da più di un anno una bellissima storia d’amore fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Subito dopo il reality, come […] L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio a Pasqua con la famiglia Moser: l’amore è ...