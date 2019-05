Gli errori più comuni che si fanno in coppia

Matteo Salvini - l'avvertimento di Minzolini al leghista : i due errori che Gli costano caro : Le vicende delle ultime settimane hanno confermato, nel caso ancora ce ne fosse stato bisogno, di quanto potere possano godere i magistrati in Italia, ben superiore a politici regolarmente eletti. L'ultimo caso, forse il più eclatante, riguarda il procuratore di Agrigento che ha ordinato lo sbarco d

Dichiarazione dei redditi. Gli errori da evitare per non perdere soldi : Nei prossimi mesi oltre 40 milioni di contribuenti saranno chiamati presentare il modello 730/2019 o il modello Redditi/2019 per comunicare all’Agenzia delle Entrare i redditi conseguiti nell’anno 2018. La Legge di Bilancio, rispettando la tradizione, ha introdotto nuovi oneri detraibili che, in aggiunta alle detrazioni già istituite, possono conse...

Pace fiscale - sanatoria da 200 euro per Gli errori 'formali' : come funziona : I contribuenti hanno la possibilità di sanare errori ed omissioni pagando 200 euro per ogni anno da condonare: ecco tutto...

Rizzoli : “Il VAR non potrà mai cancellare tutti Gli errori - serve fiducia. Aumentate le ammonizioni per proteste” : “Per migliorare la tecnologia stiamo studiando un centro a Coverciano dove seguire tutte le partite, questo dovrebbe portare ad una professionalità maggiore e ad un miglioramento del VAR“. Così Nicola Rizzoli, designatore della Serie A, nel corso di un Forum al Corriere dello Sport. “Qualcuno si aspettava che con il Var il margine d’errore potesse ridursi allo 0% ma questo ovviamente non potrà mai avvenire. Dobbiamo ...

Perché Facebook sta perdendo la battaGlia contro l’Isis e il terrorismo online : Avete presente i video animati di Facebook che raccolgono il meglio dell’anno appena trascorso? Solitamente, queste animazioni sono piene di foto con amici, feste di compleanno, vacanze e quant’altro. A meno che voi non siate un terrorista al soldo dell’Isis o aspirante tale. In questo caso, l’animazione preparata da Facebook stessa potrebbe contenere una foto di due persone che bruciano la bandiera statunitense mentre sventolano quella ...

Formula 1 - meccanici Ferrari distratti a Barcellona : ecco i motivi deGli errori nei pit stop di Vettel e Leclerc : I meccanici Ferrari sono incappati in alcuni errori che hanno condizionato il Gp di Barcellona di Vettel e Leclerc Giornata da dimenticare per la Ferrari a Barcellona, Vettel e Leclerc hanno infatti chiuso la gara spagnola al quarto e quinto posto, assistendo all’ennesimo trionfo della Mercedes. photo4/Lapresse Una disfatta pesantissima per il team di Maranello, costretto a leccarsi le ferite anche per gli errori commessi dai propri ...

Egitto : Gli anni in carcere di Shawkan - giornalista accusato di terrorismo. “Ai genitori di Regeni dico : non mollate mai” : “Ai genitori di Giulio dico di andare avanti per cercare la verità e ottenere giustizia, di non mollare, mai. Sono con loro, con la loro battaglia, senza esitazione. Giulio era un uomo di pace”. Giulio Regeni e Mahmoud Abu Zeid, meglio conosciuto col nomignolo di ‘Shawkan’, hanno diversi punti in comune, tra cui l’età, 31 anni e una differenza di pochi mesi, e una sconfinata passione per il proprio lavoro. Giulio, ...

Tutti i metodi di depilazione e Gli errori più comuni da evitare : Avere una pelle morbida e liscia è il sogno di ogni donna non solo durante l’estate, ma durante tutto l’anno: per raggiungere questo obiettivo si possono provare diversi metodi di depilazione. Rasoio, crema depilatoria, ceretta, ceretta araba, laser e luce pulsata: ognuna di queste tecniche possiede dei vantaggi e allo stesso tempo dei punti critici da conoscere. A seconda della tipologia di pelo e della zona da trattare, è fondamentale ...

Accusa di terrorismo per la bomba contro Gli ultras della Lazio : AGI – Atto di terrorismo con esplosivo (articolo 280 bis codice penale) a carico di ignoti: è questa l’ipotesi formulata dal procuratore aggiunto Francesco Caporale in reLazione alla bomba-carta esplosa la notte tra il 5 e il 6 maggio scorso davanti alla sede del gruppo ultras degli Irriducibili Lazio in via Amulio, nel quartiere Appio. L’apertura del procedimento è legata all’informativa consegnata dalla Digos che ha ...

Tutte Gli errori nella serie "Il Trono di Spade" : I fan del Trono di Spade non si fanno sfuggire niente. E dopo la svista della tazza di Starbucks presente nel quarto episodio, sono sempre più quelli che tirano in ballo i creatori della serie cult di Hbo, elencandogli Tutte le gaffe commesse nelle sette stagioni andate in onda.I più puntigliosi hanno creato vere e proprie liste piene di sviste e errori, dalla prima all’ultima puntata. Ed è proprio nell’episodio ...

FiGlio Meghan Markle - Gli imperdonabili errori della PR e la reazione di Kate Middleton : Mentre tutti i riflettori del mondo erano puntati su Archie, il Figlio di Harry e Meghan Markle, Kate Middleton era in Galles. La Duchessa di Cambridge si trovava insieme al marito in visita alla Caernarfon Coastguard Search and Rescue Helicopter Base, dove William ha ritrovato alcuni dei suoi vecchi colleghi. Questi sono luoghi cari a Kate e Will perché hanno trascorso i primi anni di matrimonio. Complici la passeggiata in spiaggia e un ...

Wealth Management : Gli errori più grandi dei neo milionari : Quando Evan Rothstein incontra i suoi clienti, molti dei giocatori d baseball - lo sport più praticato in America - hanno già realizzato il sogno di diventare un atleta professionista. Quindi il suo ...

Terrorismo - Fico ricorda le vittime delle stragi : "La democrazia non ceda alla legge del taGlione" : 'Dobbiamo anzitutto adoperaci affinché, come ha ricordato in più occasioni anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, siano assicurati alla giustizia e scontino la pena tutti coloro che, ...

FINANZA/ Debito e tasse - Gli errori di Ue e Governo che rischiamo di pagare : L'Italia affronterà mesi difficili, anche per via dell'immobilismo dell'Ue, pronta a puntare il dito sul nostro Debito pubblico