Salvini corregge il Sicurezza bis Adesso non ci sono più alibi

(Di martedì 21 maggio 2019) Chiara Sarra IL DOCUMENTO: La bozza del decretobisIl Viminale lima il decretobis: spariscono le multe legate al numero di migranti, ma restano sanzioni e confisca per le navi che violano i divieti Via "qualsiasi perplessità" e ogni "". Dopo il Consiglio dei ministri di fuoco che ha rimandato ogni decisione sul decretobis voluto da Matteoper contrastare le ong che caricano migranti nel Mediterraneo e li scaricano in Italia e per tutelare le forze dell'ordine che fronteggiano i centri sociali violenti nelle piazze. I tecnici del Viminale hanno infatti limato il testo del provvedimento alla luce dei rilievi fatti dal Quirinale e delle "criticità" sollevati ieri anche dal premier Giuseppe Conte. Testo che è stato già inviato a Palazzo Chigi, che a questo punto dovrebbe convocare per domani la prossima riunione. Luigi "E' in corso ...

