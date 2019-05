Decreto sicurezza bis, Luigi Di Maio: “Giusto che decida Mattarella, la Lega ormai è paranoica” (Di martedì 21 maggio 2019) Dopo il nulla di fatto del Consiglio dei ministri di ieri sera, Luigi Di Maio ha prima cercato di stemperare i toni, sottolineando che "non c'è stata nessuna lite sul Decreto sicurezza bis", ma ora è giusto che "il presidente Mattarella faccia le sue osservazioni". Poi il capo politico del Movimento 5 Stelle ha parlato di una Lega che "sta diventando paranoica".



