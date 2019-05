Alice De Andrè, sorella di Francesca De Andrè, su Instagram ha pubblicato un lungo sfogo contro il Grande ...

Napoli - uccisero 19enne dopo una lite : «No all'ergastolo - troppo giovani» : Non ha chiesto l?ergastolo, non ha invocato il fine pena mai come sbocco scontato in un processo per l?omicidio di Emanuele Errico, un ragazzo di appena 19 anni. Ha chiesto invece una...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia si portano sul 2-0. Trieste e Trento ancora sconfitte : La Vanoli Cremona e la Reyer Venezia concedono il bis anche in gara-2 e si portano sul 2-0 nelle loro rispettive Serie dei quarti di finale dei Playoff della Serie A di Basket. Cremona si è imposta per 89-81 contro l’Alma Trieste, mentre Venezia ha sconfitto la Dolomiti Energia Trento per 69-51. Partita molto combattuta al PalaRadi con i padroni di casa che alla fine riescono a spuntarla, conquistando anche il secondo punto nella Serie. ...

Team Sonic Racing è finalmente disponibile : Team Sonic Racing è da oggi disponibile in tutto il mondo, per la gioia di tutti i fan del porcospino blu.SEGA ci invita infatti ad accendere i motori e mettere mano alla nuovissima esperienza di arcade Racing da oggi disponibile. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale SEGA per tutti i dettagli:Leggi altro...

Controllo ansia tramite regolazione del microbiota intestinale : può essere possibile : L’ansia è uno dei disturbi più comuni che interessa sia soggetti con malattie mentali che soggetti che si trovano a vivere una condizione di stress. Negli ultimi anni la centralità del microbiota intestinale, nel regolare lo stato di benessere e malessere della nostra salute, sta assumendo un ruolo centrale. Dalla revisione di 21 studi, dove i pazienti per regolare il microbiota intestinale avevano usato i probiotici (in 14 studi) o metodi ...

Vela – Medemblik Regatta : Flavia Tartaglini in testa negli RS : X femminili : Primo giorno di regate alla Medemblik Regatta, Flavia Tartaglini in testa negli RS:X femminili Inizio con il botto da parte dell’azzurra Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza) alla 35esima edizione della Medemblik Regatta in corso di svolgimento a Medemblik, in Olanda. L’atleta delle Fiamme Gialle piazza due primi e un secondo posto durante le tre prove odierne e si mette al comando della classifica degli RS:X femminili. Alle sue ...

Tiro con l’arco – Coppa del mondo : super Nespoli ad Antalya : super Nespoli ad Antalya: chiude 2° con 686 punti. Domani le eliminatorie Nella prima giornata della terza tappa di Coppa del mondo di Antalya (Tur) brilla la stella di Mauro Nespoli. L’azzurro dopo le qualifiche è secondo e insieme ad Andreoli occupa la stessa posizione nella classifica del mixed team. Domani primi turni eliminatori individuali e a squadre Dean Alberga/ DUTCHTARGET E’ Mauro Nespoli l’uomo copertina ...

Pronostico FC Thun vs Basilea - Super League 22-05-2019 e Info : Swiss Super League, 35^ giornata, analisi e Pronostico di FC Thun-Basilea, mercoledì 22 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, formazioni e Pronostico della partita FC Thun-Basilea, in programma mercoledì 22 maggio 2019. Il Thun per conquistare un piazzamento in Europa League, il Basilea per terminare al più presto questa stagione che li ha visti terminare ancora una volta alle spalle dello Young Boys. La formazione di ...

Il piagnisteo dell'accoglienza : "Ci danno più soldi per i cani" : Angelo Scarano Le associazioni che accolgono i migranti sul piede di guerra. A Torino non partecipano ai bandi e attaccano Salvini Le associazioni che si occupano dell'accoglienza migranti adesso sono sul piede di guerra. Dopo i tagli voluti dal Viminale sulla quota da destinare a ogni singolo migrante ospitato nelle strutture, i bandi cominciano ad andare deserti. Il ministero degli Interni con il decreto Sicurezza ha ridotto i ...

Il Corriere della Sera : “Ancelotti è il preferito di Cristiano Ronaldo” : Pare che Cristiano Ronaldo abbia il suo peso nella scelta della Juventus in relazione al nuovo tecnico. Il portoghese vorrebbe Ferguson, ma farebbe follie anche per Carlo Ancelotti. Il legame tra i due è solido, da padre e figlio, sin dai tempi del Real Madrid, quando Carletto arrivò e vinse ‘La Decima’ Champions. Secondo il Corriere della Sera, l’attuale tecnico del Napoli è il mister che ha compreso di più la fame di ...

Cessione Sampdoria - fumata grigia : Ferrero dice no a 75 milioni : Cessione Sampdoria – fumata grigia da New York dove c’è stato un vertice tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e Jamie Dinan, magnate che vorrebbe acquistare il club blucerchiato. Infatti di fronte ad un’offerta di 45 milioni più altri 30 per i debiti ci sarebbe stata la risposta negativa da parte del presidente e dunque trattativa che si complica anche se ogni scenario resta aperto. Resta in attesa Gianluca ...

Sono stati respinti i ricorsi per salvare Radio Radicale : La commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha respinto i ricorsi sulla bocciatura degli emendamenti per prorogare la convenzione di Radio Radicale con il ministero dello Sviluppo economico, quella che permette all’emittente di trasmettere le sedute parlamentari. Nei giorni scorsi Vito Crimi,

Johnny Depp contro Amber Heard : “E’ lei che ha abusato di me” : Johnny Depp non ci sta e attacca Amber Heard. L'attore, che ha intentato una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari contro l'ex moglie, ha presentato in tribunale lo scorso lunedì, una dichiarazione. "Nego con veemenza le accuse di Ms. Heard, fatte a maggio 2016, quando è entrata in tribunale con lividi dipinti che non possedeva la settimana precedente..." ha scritto Depp. "Non ho mai abusato della signora Heard o di qualsiasi altra ...

Francesco Chiofalo dopo l’intervento : ‘Ho perso la sensibilità della gamba destra’ : Francesco Chiofalo, dopo un periodo di silenzio, è tornato a parlare sui social delle sue reali condizioni di salute. Purtroppo per l’ex volto di Temptation Island si stanno presentando alcuni strascichi dovuti all’intervento. Il personal trainer romano lo scorso dicembre ha scoperto per puro caso di avere un tumore al cervello, da lì la corsa contro il tempo. Terminate le festività natalizie, Francesco è stato sottoposto all’operazione ...

Playoff Serie A Basket – Cremona e Venezia prendono il largo : Trieste e Trento ko in Gara-2 : Cremona e Venezia trionfano in Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff di Serie A: Trieste e Trento ko, entrambe le Serie 2-0 Continua lo spettacolo dei Playoff del campionato italiano di Serie A di Basket con le Gare-2 delle sfide tra Cremona e Trieste e Venezia e Trento. Sia Cremona che Venezia hanno portato a casa due importanti vittorie, allungando nella Serie 2-0. Cremona ha trionfato davanti al suo pubblico contro Trieste, col ...