Sciascia e i libri degli altri

ilfoglio

(Di lunedì 20 maggio 2019) Immaginate, accanto al duomo o in qualunque altro luogo nella cerchia dei bastioni, una roccia scoscesa e brulla che porta al mare; immaginatela lavica e ricoperta di piante escrescenti che offrono frutti gialli e arancioni; immaginate i fichidindia nel centro di Milano: polposi, colorati, nutriti d

guanxinet : RT @giacomo_darrigo: “I libri degli altri” (e pure i miei): Leonardo Sciascia ed i siciliani d’Europa. Se non l’avete comprato ieri, oggi i… - lore526 : RT @giacomo_darrigo: “I libri degli altri” (e pure i miei): Leonardo Sciascia ed i siciliani d’Europa. Se non l’avete comprato ieri, oggi i… - MazzaraFluo : RT @giacomo_darrigo: “I libri degli altri” (e pure i miei): Leonardo Sciascia ed i siciliani d’Europa. Se non l’avete comprato ieri, oggi i… -