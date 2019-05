Oroscopo settimanale Ada Alberti | previsioni 20-24 maggio a Mattino 5

Oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio : Ariete creativo - Cancro energico : Una nuova settimana sta per prendere il via: quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste nuove giornate di maggio? Sarà un momento positivo per l'Ariete e il Toro, soprattutto per quanto riguarda le questioni lavorative, il Cancro recupererà le energie, mentre la Bilancia tornerà a parlare d'amore dopo diverso tempo. Ecco di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 20 a domenica 26 maggio 2019, per tutti i segni dello ...

L'Oroscopo settimanale fino al 26 maggio : Pesci romantico - Leone deluso : L'oroscopo settimanale approfondisce le sensazioni amorose e le opportunità lavorative con precisione e magia. Puntando sui transiti planetari favorevoli, le previsioni astrali della settimana diventano intense e promettenti. Astri e oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: Giove e Luna in sinergia a inizio settimana, approfondiscono le vostre sensazioni, producendo benessere. Simpatici e gioviali, otterrete successo in ambito ...

L'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio : Cancro emotivo - Bilancia cauta : La penultima settimana di maggio si prospetta tagliente in amore per l'Acquario, mentre lo Scorpione sarà dedito al lavoro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero essere molto stressati. Ci sono delle polemiche che non siete riusciti ancora a superare, ma dovrete provare a guardare oltre ed essere più positivi sul vostro futuro. Toro: se ...

Oroscopo settimanale dal 3 al 9 giugno : Capricorno ambizioso - Leone agguerrito : Durante la settimana che va dal 3 al 9 giugno 2019 troviamo Mercurio passare dai Gemelli al Cancro, dove stazionano il Nodo Lunare e Marte. La Luna viaggerà dai Gemelli alla Vergine, mentre Urano e Venere si troveranno nel segno del Toro. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno e Giove proseguirà sui gradi del Sagittario. Nettuno stabile nel segno dei Pesci ed il Sole rimarrà in Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche ...

L'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio : Gemelli top - belle notizie per Leone : La prossima settimana sarà splendida per l'Acquario, mentre per il Capricorno potrebbero esserci alcune problemi sentimentali. Scopriamo le previsioni degli astri della settimana da lunedì 20 a domenica 26 per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Venere in congiunzione sul vostro segno vi regalerà delle belle emozioni. Chi è ancora single potrebbe fare un incontro molto interessante. Anche a livello lavorativo arriveranno delle ...

L’Oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 15 al 21 maggio : ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciCari Sagittario È sempre un buon momento per voi, però i transiti planetari vi rendono più razionali: meno relazioni «dal tramonto all’alba» e maggior attenzione al lavoro e ai partner legittimi. Lo so, voi preferivate una vita spericolata alla Vasco, ma approfittatene per riprendere fiato, per fare sport, per connettervi al vostro Sé superiore. Senza ...

L'Oroscopo settimanale fino al 19 maggio : Capricorno innamorato - incontri per Bilancia : L'oroscopo settimanale, approfondendo lo studio dei transiti planetari, sottolinea l'entrata di Venere in Toro e il passaggio di Marte nel domicilio del Cancro. Le previsioni astrali diventano così più consapevoli ed esortano i simboli zodiacali a passare all'azione. Previsioni astrali fortunate dall'Ariete alla Vergine Ariete: verso metà settimana l'astro venusiano vi abbandonerà, lasciandovi la consapevolezza di aprirvi ai sentimenti con una ...

L'Oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio da Ariete a Vergine : Leone a un bivio : L'oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio 2019 è arrivato, pronto a stilare il pagellino relativo alla positività/negatività riservato alla sestina zodiacale dall'Ariete fino alla Vergine. Curiosi di scoprire i segni migliori e peggiori della settimana? Diciamo subito che ad essere messo "sotto torchio" il lasso temporale coincidente con la terza settimana dell'attuale mese. A dare un po' di ansia, ma allo stesso momento anche stuzzicare tanta ...

L’Oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dall’8 al 14 maggio : ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciCari Gemelli vi trovate sulla piattaforma di lancio, pronti a tuffarvi nel buon periodo che vi aspetta. La Luna vi invita ad approfittare di un momento magico per entrare in orbita con il partner, a uscire e scoprire nuovi mondi, perché in famiglia potreste dubitare di trovare forme di vita intelligente. Da lunedì, cari amici, «abbiamo un problema»: fate un ...

Oroscopo settimanale fino al 12 maggio : proposte imperdibili per Cancro e Leone : Nuovo appuntamento con l’Oroscopo settimanale per il periodo compreso fra lunedì 6 a domenica 12 maggio. Che cosa avrà in serbo la nuova settimana? Non resta che scoprirlo leggendo le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Oroscopo dal 6 al 12 maggio: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Nel lavoro siete molto pignoli fino ad arrivare ad essere stressanti, non solo con voi stessi ma anche con i colleghi . Amate il lavoro in modo ...

Oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno : opportunità per Acquario e Gemelli : Nella settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno 2019 troveremo la Luna passare dal segno dei Pesci a quello dei Gemelli, dove si trovano anche il Sole e Mercurio. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, mentre Marte e il Nodo Lunare si troveranno sui gradi del Cancro. Venere e Urano stabili in Toro, Nettuno che sosterà in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. opportunità per Gemelli Ariete: ...

L'Oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio : Vergine indaffarata - Leone sentimentale : La settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 maggio potrebbe essere molto difficile e a tratti decisamente pesante per alcuni segni come l'Ariete e il Toro, ma anche la Vergine. Di seguito le previsioni astrologiche di tutti i 12 segni dello zodiaco. L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: la settimana potrebbe essere decisamente faticosa sul posto di lavoro, quindi dovete cercare di essere pazienti. L'amore non avrà sbocchi ...

L'Oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio - Astrologia primi sei segni : Vergine 'voto 10' : L'oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio 2019 è pronto a mettere in chiaro l'andamento dei segni in relazione ai prossimi sette giorni. Ad essere messa sotto analisi dall'Astrologia la seconda settimana dell'attuale mese. In merito alla sestina sotto analisi a gongolare tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine sarà sicuramente Vergine (voto 10). Allo stesso tempo a fare un'ottima impressione, ovviamente sempre tenendo conto dei soli ...

L'Oroscopo settimanale fino al 12 maggio : Bilancia egocentrica - conferme per Leone : Le previsioni astrali sono ricche di sorprese, tutte da scoprire nelL'oroscopo settimanale. Di seguito l'analisi astrologica segno per segno. La fortuna nelL'oroscopo settimanale Ariete: ancora pochi giorni e Mercurio vi abbandonerà, trasferendosi nel domicilio del Toro. Vi lascerà quella curiosità intellettuale tutta da investire nel lavoro e quell'apertura al dialogo utile per progredire in amore. Il weekend sarà un periodo splendido per ...