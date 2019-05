Migranti | anche prete accoglie Sea Watch a Licata

Migranti - Salvini contro tutti : «Nessuno può darmi ordini - neanche Conte» : Salvini contro tutti. Il ministro dell'Interno, in diretta Facebook, sulla questione Migranti si è scagliato anche contro il premier Giuseppe Conte. «Nessun ministro e neanche...

Corte Ue : "No ai rimpatri dei Migranti che rischiano la vita nel loro Paese - anche se hanno commesso un reato" : I migranti che rischiano la vita nel loro Paese di origine non possono essere rimpatriati, neanche se è stato loro rifiutato o revocato lo statusi di rifugiato. E nemmeno se hanno commesso un reato. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, riconoscendo la conformità delle norme europee rispetto alla Convenzione di Ginevra riguardo alle disposizioni sulla revoca e il rifiuto di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi ...

Fake news su Migranti e vaccini : Fb chiude 23 pagine - anche pro-Lega e M5s non ufficiali : Venivano usate per condividere informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti. La decisione a seguitodi un'indagine del movimento cittadino Avaaz che Facebook ha ringraziato pubblicamente

NAUFRAGIO Migranti/ Lasciarci ferire dal male - un inizio che cambia anche la politica : 70 morti al largo della Tunisia. La parola nuova è Tunisia. Il problema che conosciamo si allarga. Urgono soluzioni, ma sulla terra

Stretta cannabis - governo spaccato anche su Migranti - appalti e tav : ROMA «Rimesso nel cassetto il caso Siri, subito Salvini e Di Maio si sono messi alla ricerca di qualche altro terreno di scontro e propaganda per distogliere l'attenzione dalla paralisi...

Salvati 36 Migranti in mare : Salvini ferma anche la Marina italiana - Conte trova la sponda europea : Un’imbarcazione in difficoltà al largo della Libia. A bordo 36 migranti. Una nave militare che interviene per metterli in salvo. Matteo Salvini che annuncia la chiusura dei porti. Per più di mezza giornata ieri è sembrato di rivedere il film della Diciotti, la nave della Guardia Costiera che nell’agosto scorso era rimasta bloccata con 190 migranti ...

