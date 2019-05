Allegri | «Il mio addio alla Juve una decisione del club»

Juventus - l'addio di Allegri : «Al mio posto un grande tecnico» : «Sono stati cinque anni d'amore meravigliosi: non so chi siederà ora sulla panchina, ma comunque sceglieranno un grande allenatore perchè la Juventus è una grande...

Addio alla Juve e Tapiro d’oro - Allegri esce allo scoperto : “chi il mio sostituto? Secondo me…” : L’allenatore toscano ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia in seguito all’ufficialità del suo Addio alla Juventus “Il nome del prossimo allenatore della Juventus? Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è una grande società“. LaPresse Queste le parole di Massimiliano Allegri raggiunto dall’inviato di ...

31° Edizione del Premio Nazionale Itinerante ad Honorem “Smitizzare in Allegria - non solo artisti d’onore” 2019. : La giuria tecnica presieduta dal regista Gaspare Aglieco e il direttore artistico Francesco Mazzullo, attore, autore e regista nonché art

Allegri : 'Alla Juve il mio tempo è finito' - le parole del tecnico agli amici (RUMORS) : Ci attendiamo a breve l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, sarà occasione per entrambi le parti per confrontarsi e per definire se è il caso di proseguire il rapporto professionale. Lo stesso presidente avrebbe già incontrato la dirigenza bianconera (Fabio Paratici e Pavel Nedved) per discutere proprio del futuro del tecnico livornese. I dubbi sulla permanenza di Allegri ...

Allegri in replica ad Adani : 'È inutile scimmiottare il Barcellona o altre squadre' : Lo scorso sabato, in coda al derby d'Italia tra Massimiliano Allegri e il commentatore di Sky Sport, Daniele Adani, c’era stato un confronto molto acceso: a distanza di una settimana i due si sono ritrovati l'uno di fronte all'altro e, dopo un certo imbarazzo, hanno cercato un chiarimento. I trascorsi Il confronto, ai microfoni di Sky Sport inizia con il conte Max, mostratosi dispiaciuto per l'accesa diatriba, ma tenendo a sottolineare che ...

Nuovo confronto Allegri-Adani : “A vincere sono in pochi - inutile scimmiottare”. La risposta… : Nuovo confronto Allegri-Adani: Ha fatto discutere questa settimana la lite Adani-Allegri andata in scena in diretta Sky dopo Inter-Juventus. L’ ex opinionista aveva attaccato il tecnico bianconero sul gioco della sua squadra, ricevendo una risposta molto piccata. Poi in settimana il botta e risposta è continuato fino a trovare i toni distensivi degli ultimi giorni. E ieri c’ è stato un Nuovo confronto tra i due a margine del ...

Cancelo : 'Il mio futuro è la Juventus - nessun problema con Allegri' : Mister Allegri è tra i migliori al mondo, ho sempre parlato bene di lui, delle sue qualità da allenatore. Ha vinto tantissimo alla Juve e ha vinto al Milan, mettere un like del genere non avrebbe ...

Cancelo : 'Il mio futuro è alla Juve. Allegri? Uno dei migliori' : TORINO - ' Quest'anno ho imparato tantissimo, con grandi persone, grandi amici e anche grandi professionisti. Voglio continuare nella Juventus, continuare a scrivere il mio futuro qui'. Così Joao ...

Juventus - Allegri ammette : “il calcio è davvero bestiale. Il mio futuro? Ecco cosa ho detto al presidente” : L’allenatore della Juventus ha analizzato l’eliminazione dalla Champions, soffermandosi anche sul proprio futuro Sconfitta che fa male, eliminazione che brucia tantissimo e obbliga la Juventus a rimandare l’appuntamento con la vittoria della Champions League. L’Ajax si impone 1-2 allo Stadium, sciorinando ottimo calcio e stordendo i bianconeri, passati in vantaggio con Ronaldo ma ribaltati poi dai gol di Van de Beek ...