Week end col maltempo | piogge | temporali e clima autunnale su gran parte d'Italia

Il Week-end dei centauri con Tag Heuer Autavia : La sfida è iniziata: da oggi fino a domenica, a Monza, torna la quita edizione di The Reunion, weekend motoristico dedicato a cafe racer, scrambler, special e classiche. A tenere il tempo della gara di accelerazione uno contro uno a eliminazione diretta sull’ottavo di miglio, dove i millesimi di secondo faranno la differenza, Tag Heuer, in pista come Official Timekeeper della manifestazione e delle categorie Sprint Race. Un'occasione speciale ...

Il maltempo non da tregua - nel Week end ancora freddo pioggia e neve : Roma - E' davvero incredibile quello che sta accadendo sul Mediterraneo centrale in questo tormentato mese di maggio, da almeno 15 giorni aria fredda continua ad affluire dal nord Europa verso l'Italia causando ripetute fasi di maltempo, e pensare che l'inverno e la prima parte della primavera sono stati caratterizzati da una prolungata siccità. Nelle prossime 24 ore si assisterà a un nuovo cambio della guardia, dalle ...

Podcast «Via Col Film» : i film da vedere al cinema questo Weekend : Dolor Y Gloria: il nuovo film di Pedro AlmodóvarDolor Y Gloria: il nuovo film di Pedro AlmodóvarDolor Y Gloria: il nuovo film di Pedro AlmodóvarDolor Y Gloria: il nuovo film di Pedro AlmodóvarDolor Y Gloria: il nuovo film di Pedro AlmodóvarDolor Y Gloria: il nuovo film di Pedro AlmodóvarDolor Y Gloria: il nuovo film di Pedro AlmodóvarDolor Y Gloria: il nuovo film di Pedro AlmodóvarGiorno di debutto per Via Col film, Podcast di Raffaella ...

Meteo - maltempo senza tregua sull’Italia : allerta per un nuovo peggioramento - sarà un Weekend invernale : Meteo – L’Italia si prepara ad affrontare un altro weekend invernale in questa primavera così bizzarra: per l’ennesima volta, il sabato e la domenica saranno condizionati da piogge, forti temporali, freddo anomalo e nevicate sui rilievi alpini fino ai 1.300 metri di altitudine. Il maltempo non concede quindi alcuna tregua: si è appena concluso il passaggio del ciclone che ha portato piogge, freddo ed eccezionali nevicate al Sud ...

Meteo - Weekend da bollino nero con tanta pioggia : quali regioni "si salvano" : Sabato e domenica si salvano dal maltempo solo alcune regioni del Sud. Il resto d'Italia nel weekend l'Italia verrà travolto...

Tornano piogge e temporali nel Weekend : Minimo sulle Baleari in lento avanzamento verso levante interesserà la nostra penisola durante il fine settimana con condizioni di marcata instabilità. immagine satellitare Si tratterà stavolta di aria umida e fresca atlantica ma il risultato sarà lo stesso con piogge e temporali localmente intensi al Centro-nord. Nel corso della mattina odierna avremo gia’ le prime piogge al Nord-ovest e Sardegna mentre tra pomeriggio sera i ...

MotoGp – Il Weekend di Le Mans inizia male per Lorenzo : subito una caduta nelle FP1 [VIDEO] : subito una caduta per Jorge Lorenzo in curva 8 a Le Mans: il weekend di gara in Francia non inizia col piede giusto per il maiorchino della Honda E’ iniziato il weekend di gara di Le Mans: i piloti della MotoGp sono in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di Francia, durante le quali lavoreranno sodo per arrivare alla gara di domenica con la maggiore confidenza possibile in sella alle loro moto. Occhi puntati su Jorge ...

Meteo Weekend - il maltempo darà una tregua al centrosud. Ancora piogge al nord : Dopo una settimana di piogge e temperature decisamente al di sotto delle medie stagionali il maltempo offre finalmente una tregua: il vortice di bassa pressione infatti scivolerà verso la Grecia e oggi il tempo migliorerà anche al sud, anche se da domani una nuova perturbazione si affaccerà nelle regioni settentrionali portando un graduale peggioramento a iniziare da Piemonte, Valle D’Aosta e settore alpino. Come spiega Meteo.it la perturbazione ...

Oroscopo di oggi - 17 maggio 2019 - di Branko : previsioni Weekend : Branko, Oroscopo del fine settimana e di oggi (venerdì 17 maggio): le previsioni dello zodiaco Come per ogni giorno, anche per la giornata di oggi, venerdì 17 maggio 2019, le previsioni dell’Oroscopo di Branko che riportiamo in questo pezzo sono tratte dal libro “Calendario Astrologico 2019”, nel quale il re delle stelle parla della situazione astrale di tutto l’anno: noi riportiamo, ovviamente, solo piccole indicazioni ...

Oroscopo di oggi (17 maggio) di Paolo Fox : i voti del Weekend : Paolo Fox, Oroscopo del giorno e del weekend: le pagelle a I Fatti Vostri Quest’oggi l’astrologo per eccellenza svelerà l’Oroscopo del giorno (17 maggio) e le previsioni del fine settimana a I Fatti Vostri. Oltre a questo anche le pagelle del weekend faranno parte del suo intervento classico del venerdì. Prima di questo è possibile assaggiare ciò che succederà oggi ai dodici segni dello zodiaco: chi è nato sotto il segno del ...

Meteo Italia : maltempo in arrivo nel Week end con temporali - grandine e nubifragi : Quest’anno la primavera sembra non voler proprio arrivare sulla nostra penisola. I valori di questo periodo sono piuttosto sotto la media, rispetto agli altri anni. Per vedere un tempo stabile e soleggiato bisognerà attendere ancora un po’. Sul fronte Meteo infatti, è previsto un peggioramento per il week end alle porte ed interesserà gran parte delle regioni. L’Italia attualmente si trova intrappolata in un vero e proprio vortice di bassa ...

L'oroscopo del giorno 18 maggio - ultimi sei segni : parte bene il Weekend per Sagittario : L'oroscopo del giorno sabato 18 maggio 2019 è pronto a consegnare alle cronache astrali la classifica stelline corredata dalle onnipresenti predizioni zodiacali. Ovviamente come da titolo, ad essere messi sotto analisi in questo contesto saranno quest'oggi i soli simboli astrali relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti dall'astrologia del giorno, certamente ...

Meteo - le Previsioni per il Weekend : arriva un’altra ondata di maltempo - piogge senza sosta [MAPPE] : Una nuova ondata di maltempo colpirà l’Italia nel weekend: è un Maggio senza tregua, e farà ancora freddo con nevicate fuori stagione sui rilievi. Responsabile del nuovo peggioramento sarà una perturbazione atlantica proveniente dal settore più settentrionale dell’oceano, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo (mappe sinottiche e termiche del modello europeo ECMWF). Le temperature si manterranno di gran ...

Nuova perturbazione in arrivo - nel Week end ancora pioggia - neve e freddo : Roma - I vortici freddi nord europei che nell'ultimo periodo stanno prendendo di mira il Mediterraneo centrale e l'Italia cambieranno obiettivo dalla seconda parte della settimana e prediligeranno gli stati occidentali del Continente. La depressione alimentata dalle discese di aria fredda dal Nord Europa che fino a giovedì segnerà il passo in prossimità delle nostre regioni meridionali è destinata ad esaurirsi da ...