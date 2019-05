Salute | “Il cervello femminile sopporta di più il dolore”

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Sono le donne le più capaci di lottare perre il dolore cronico. Spesso lo scacciano mentalmente, simulano di stare bene e stringono i denti, magari perché troppo occupate a gestire casa e lavoro. E’ quanto emerge dal VII Congresso Federdolore-Sicd in corso a Roma. Il dolore cronico, ricordano gli esperti, vede una prevalenzacon oltre 10 milioni di donne alle prese con il dolore cronico dovuto soprattutto a emicrania, fibromialgie, lombalgie, dolore pelvico e post operatorio. In generale un italiano su 4 (circa 15 milioni di italiani) soffre di dolore cronico, di cui circa la metà ha meno di 50 anni e 1/5 soffre da oltre vent’anni. Il dolore vieneto o sottovalutato in quasi 1/3 dei casi (29%) oppure curato con antidolorifici non specifici (23%). E a soffrirne più spesso sono proprio le donne. “Questo conferma un aspetto culturale presente ...

