Report Cgil sulla sanità | ' Liste d' attesa sempre più lunghe'

(Di venerdì 17 maggio 2019) Pubblicato il secondo Rapporto 'Osservatorio sui tempi die sui costi delle prestazioni sanitarie nei sistemi sanitari regionali', elaborato da Crea e promosso dalla Funzione pubblicae dalla Fondazione Luoghi comuni. La differenza rispetto al primo rapporto, pubblicato un anno fa, è che led'nel pubblico continuano ad allungarsi. Sono state prese in considerazione 11 prestazioni sanitarie. Dall'indagine risulta che, mediamente, nel pubblico bisogna attendere 2 mesi per avere una prestazione, a fronte di 9 giorni in intramoenia e 7 giorni nel privato. Ma incredibile è il costo: molte prestazioni mediche costano meno se effettuate privatamente che in intramoenia. Un'Italia che fa fatica ad uniformarsi sotto l'aspetto dell'assistenza sanitaria Il Piano Nazionale di Governo delled'(Pngla) risale al 2010-2012 e prevede il monitoraggio annuale e ...

