Clima | la siccità mette alla prova noi e l’ambiente Dobbiamo fare di più e meglio

Clima - Myanmar : la siccità minaccia la riserva naturale - cervi a rischio estinzione attendono l’acqua [GALLERY] : I cambiamenti Climatici sono ormai realtà, e lo dimostrano gli evidenti effetti sulla natura. È il caso di Myanmar, dove l’evidente siccità minaccia la riserva naturale di Shwe Settaw, nella regione di Magway . Le immagini in gallery mostrano una mandria di cervi di Eld, in via d’estinzione, che vagano nella riserva e attendono, all’ombra di uno dei pochi alberi presenti in un paesaggio secco e arido, i Rangers che portano ...

Il cambiamento Climatico viene da lontano : la siccità ha radici antiche : Il cambiamento climatico viene da lontano e i suoi effetti si sono fatti sentire dai primi del ‘900 in poi: ne sono convinti i ricercatori del Giss (Goddard Institute for Space Studies) della Nasa, che hanno dedicato uno studio all’andamento globale della siccità, mettendo a confronto dati reali e simulazioni riguardanti l’umidità del suolo. Lo studio, che ha visto anche la partecipazione della Columbia University e del Livermore National ...

Caldo - sole e siccità (anche a nord) : così sta cambiano il Clima del vecchio continente : Secondo un report sullo stato del clima europeo, il 2018 è stato uno dei tre anni più caldi mai registrati. Significativo...

Caldo - sole e siccità (anche al nord) : così sta cambiano il Clima del vecchio continente : Secondo un report sullo stato del clima europeo, il 2018 è stato uno dei tre anni più caldi mai registrati. Significativo...

Emergenza siccità in Sardegna : i cambiamenti Climatici “sono ormai sotto gli occhi di tutti” - “grande attenzione sul fenomeno degli incendi” : “Il perdurare della siccità ci impone una grande attenzione sul fenomeno degli incendi anche perché i cambiamenti climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Gianni Lampis, assessore dell’Ambiente della Regione Sardegna. “I fenomeni meteorologici con piogge intense, mareggiate, venti, alte temperature non sono più fenomeni legati alle stagioni tradizionali. Il riscaldamento globale ...

Cambiamenti Climatici - in Tanzania il progetto Ecoboma per rispondere alle minacce di una siccità senza precedenti : L’irregolarità degli eventi atmosferici, legata ai Cambiamenti climatici in atto, ha effetti drammatici in alcune zone della Terra. Nel 2017 una siccità senza precedenti ha colpito la Regione di Arusha (Tanzania), mettendo a serio rischio la sopravvivenza di intere comunità che basano il proprio sostentamento sull’agricoltura e la pastorizia. Per rispondere alle minacce di un clima che cambia, Istituto Oikos ha lavorato al fianco delle comunità ...

Le città e il Clima che cambia : il rischio si chiama siccità : Il cambiamento del clima sta minacciando la disponibilità di acqua per i prossimi mesi. E nel frattempo diventa urgente una riprogettazione del territorio e degli standard di progettazione davanti al clima cambiato...

Clima : con la siccità nei campi di orticoltura si fa dryfarming : dryfarming, selezione delle varietà, conoscenza del terreno e lettura della stagionalità. Sono queste le quattro radici per la coltivazione in risposta al cambiamento Climatico evidenziate in occasione della nona edizione della Fiera di Vita in Campagna, dedicata agli hobby farmer, i coltivatori della domenica che si chiude oggi a Montichiari (Brescia). Per Marta Cipriani, esperta in orticoltura per la storica rivista specializzata: ...

Clima - è allarme siccità : “Precipitazioni dimezzate - è sos per le semine nei terreni aridi” : E’ Sos per le semine primaverili di granoturco, soia, girasole, barbabietole, riso e pomodoro nei terreni aridi per la mancanza dell’acqua necessaria alle coltivazioni per crescere, soprattutto al nord dove le precipitazioni invernali sono dimezzate (-50%) rispetto alla media. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti con l’arrivo della primavera che sancisce l’inizio delle attivita’ agricole nelle ...