TelevideoRai101 : Ultraleggero in picchiata su casa:morti - ilfogliettone : Ultraleggero in picchiata su casa, due morti nel Trevigiano - - zazoomnews : Treviso ultraleggero in picchiata si schianta su unabitazione: due morti - #Treviso #ultraleggero #picchiata -

Due persone sono morte a seguito dello schianto di un piccolosul terrazzo di un'abitazione. E' accaduto a Caerano San Marco (Treviso). Le vittime sono il pilota e un passeggero. Nessuna conseguenza per le persone che erano in. Il piccolo aereo, pare in fase di, sarebbe finito senza controllo sul muro dell'abitazione, vicino alla canna fumaria; quindi le carcassa si è adagiata sul terrazzo. Da accertare le cause dell'incidente.(Di venerdì 17 maggio 2019)