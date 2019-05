Torino | esplode la macchina del caffè | muore tecnico in una trattoria | figlio gravissimo

Busta con esplosivo al sindaco di Torino - gli artificieri : 'Poteva esplodere' : È arrivata ieri pomeriggio, tramite posta ordinaria, la Busta sospetta che ha fatto scattare l'allarme al municipio di Torino . La Busta era indirizzata al sindaco Chiara Appendino e, secondo le verifiche degli agenti della Digos, sarebbe esplosa una volta aperta. Al sindaco messaggi di solidarietà da parte di tutte le forze politiche. Chi è il mittente 'Scuola A. Diaz, via C. Battisti 6, 16145 Genova': recita così la scritta applicata alla ...

Torino - pacco bomba per la Appendino. Questura : “Poteva esplodere. Gesto riconducibile ad anarchici” : Un congegno rudimentale che poteva esplodere fatto con una pila, dei fili e della polvere. E una scritta in stampatello su un foglio bianco attaccato al plico, a indicare il mittente: “Scuola A. Diaz. Via C. Battisti 6, 16145 Genova”, nota per le torture della polizia durante il G8. È questo il contenuto di un plico di piccole dimensioni indirizzato alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha fatto scattare l’intervento degli ...