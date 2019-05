Genoa | Preziosi su tutte le furie | “Sampdoria sconfitta dall’Empoli? Lo immaginavo | che

Preziosi contestato dai tifosi del Genoa : “Trovatemi un ca….o di compratore!” : Un botta e risposta a distanza, ieri, tra i tifosi del Genoa e il presidente Preziosi. Da un lato un centinaio di supporter rossoblu che, riuniti nella Sala Chiamata del Porto in un’assemblea pubblica indetta dagli Ultrà Genoa 1893 CFC e dall’Agc, hanno delineato le linee della protesta anti-Preziosi. Lo racconta Il Secolo XIX. Quella che è stata definita una riunione di tutti i Genoani e non solo degli ultras si è conclusa con 5 punti su cui si ...

Contestazione tifosi Genoa - confronto con Preziosi : decisa contestazione ad oltranza : Prosegue il momento delicato in casa Genoa, con la spaccatura ormai evidente tra i tifosi e il Presidente rossoblu Enrico Preziosi. Emergono delle novità in seguito ad un assemblea pubblica di ieri sera a cui hanno partecipato migliaia di supporters. Questa la decisione. contestazione ad oltranza sino a fine stagione, rinnovo degli abbonamenti senza entrare allo stadio anche nel prossimo campionato per non perdere la prelazione. Invito a ...

Genoa - Preziosi : 'Se la squadra fa male non è colpa mia. Romero andrà alla Juve' : Io sono tra i primi imprenditori al mondo nel mio settore penso di avere qualche capacità, ma so anche prendermi delle colpe' . Chiusura infine dedicata al mercato con accenni alla cessione di Piatek ...

Genoa - Preziosi ai titoli di coda : “trovatemi un compratore” : Enrico Preziosi sembra essere disposto a vendere il Genoa, anche se al momento i compratori latitano: la situazione In casa Genoa c’è un’aria molto frizzante che è solo il preludio ad un’estate che potrebbe essere molto importante per il club. Il patron Enrico Preziosi è intervenuto ieri a Primocanale, parlando del futuro della sua società. Le parole del presidente sono state molto chiare, sopratutto dopo le recenti ...

Genoa - Preziosi : "Siamo un club sano". Ma resta l'ipotesi cessione : Il congedo telefonico di Enrico Preziosi, intervenuto ieri sera a 'Primocanale', che stava trasmettendo in diretta l'assemblea della tifoseria a due passi dalla Lanterna, 'Trovatemi un compratore', ...

Genoa - Preziosi pronto a cedere : “Ma nessuna trattativa in corso” : Il Genoa è in vendita, ma non c’è per ora nessuna trattativa in corso. Le conferme, dopo le parole del presidente Enrico Preziosi, sono arrivate anche dall’ad del club rossoblu Alessandro Zarbano. “L’interesse del maggior azionista di vendere la società, anche se al momento non ci sono trattative in corso”, ha detto l’ad durante l’assemblea […] L'articolo Genoa, Preziosi pronto a cedere: “Ma ...

Genoa - assemblea tifosi contro Preziosi : ANSA, - GENOVA, 29 APR - I tifosi del Genoa si sono dati appuntamento giovedì 2 maggio al porto di Genova per l'assemblea pubblica promossa da Ultrà Genoa Cfc 1893, per decidere "le prossime ...

Il Genoa guarda al domani - ci sarebbe anche Semplici tra le idee di Preziosi : Dopo il Pisa, la Fiorentina Primavera e la Spal la prossima panchina di Leonardo Semplici potrebbe essere quella del Genoa. Un'ipotesi tornata di moda in queste ultime ore, con l'annuncio di Gianluca Di Marzio di Sky Sport che ha spiegato come Preziosi stia tenendo in considerazione il tecnico dei biancazzurri per il futuro del Genoa. Sembra evidente che Cesare Prandelli non abbia convinto a fondo e oltretutto non si possono nemmeno escludere ...

Ultras Genoa annunciano : “Non entreremo a Ferrara” - continua la protesta contro Preziosi : Proseguirà anche domenica prossima a Ferrara in occasione della gara Spal-Genoa la protesta degli Ultras Genoa 1893 e dell’Acg, l’associazione club Genoani. Come accaduto sabato scorso, quando per Genoa-Torino al Ferraris sono rimasti fuori dall’impianto oltre la metà degli abbonati, anche contro la Spal i tifosi del Genoa diserteranno il settore a loro dedicato. Questo il comunicato: “La tifoseria organizzata non ...

Genoa - i conti sono ok e Preziosi aspetta offerte per vendere : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport lunedì prossimo in casa Genoa sarà una giornata importante. Il cda sarà chiamato ad approvare il bilancio chiuso il 31 dicembre. I conti sono a posto e, nonostante la protesta dei tifosi che ...

Genoa - Preziosi ha deciso : confermato Prandelli : GENOVA - Cesare Prandelli resta sulla panchina del Genoa . Il presidente Enrico Preziosi ha fugato ogni dubbio ed ha confermato la propria fiducia all'ex commisario tecnico della Nazionale italiana . ...

Secondo quanto riporta Sky Sport, e in particolare Gianluca Di Marzio, alla fine il presidente Preziosi avrebbe deciso di dare fiducia a Prandelli. Nonostante il susseguirsi di voci di un possibile esonero con Ballardini pronto a tornare sulla panchina rossoblù, dopo ore di riflessioni il numero uno del Genoa ha deciso di confermare Cesare Prandelli.