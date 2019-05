calcioweb.eu

(Di domenica 12 maggio 2019) Sono attacchi che fanno rumore quelli di una mai banale, ex difensore del Chelsea e campione del mondo e d’Europa con la Francia nel biennio 1998-2000. L’ex calciatore se la prende con l’attaccante del Barcellona, Luis. Ecco le sue parole ai microfoni di RMC Sport. “Non ho rispetto per un calciatore come lui, giocatore dalla grande carriera, ma è une si lamenta sempre. Mi piace il Barcellona, ma sono contento del fatto che non sia andato in finale per via di, è unper i giovani. Cosa sarebbe successo se me lo fossi trovato in campo? Mi sarei fatto espellere, mi sorprende che i suoi rivali abbiano il sangue freddo di fronte a lui. Io avrei fatto qualsiasi cosa affinché non riuscisse a finire la partita”. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le ...

DiMarzio : 'Non è un esempio per i giovani' ??? L'ex difensore francese Frank #Leboeuf durissimo nei confronti di Luis #Suarez ?? - CalcioWeb : Frank #Leboeuf, che attacco a #Suarez: 'E' un imbroglione ed un cattivo esempio per i giovani' - Moixus1970 : RT @DiMarzio: 'Non è un esempio per i giovani' ??? L'ex difensore francese Frank #Leboeuf durissimo nei confronti di Luis #Suarez ?? https://… -