ilfogliettone

(Di lunedì 13 maggio 2019) In Gran Bretagna, i mesi di acceso scontro politico sul divorzio dall'Ue hanno giovato a uno solo, il neonato partito pro-Brexit dell'ultranazionalista Nigel. Almeno a guardare due nuoviad appena due settimane dal voto del 23 maggio. In uno addirittura il Brexit Party risulta ottenere piu' voti che i laburisti e i conservatori messi insieme. Uno scenario che getta nello sconforto i due maggiori partiti britannici - i laburisti di Jeremy Corbyn, ma soprattutto i conservatori della premier-anatra zoppa Theresa May - non senza destare qualche moto di. Proprio, in una combattiva intervista alla Bbc se l'e' presa pesantemente con il giornalista, accusandolo di essere "ridicolo" e voler ignorare questo dato e le imminenti elezioni europee.e' saltato su perche' il giornalista, Andrew Marr, gli faceva domande sul Servizio sanitario nazionale ...

LaStampa : Non più una vittoria elettorale, ma una valanga. - LaStampa : Elezioni europee: boom di Farage nei sondaggi, panico a Londra e Bruxelles - Agenzia_Ansa : #Europee: boom di #Farage nei sondaggi, panico a Londra e Bruxelles -