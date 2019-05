Psg | Tuchel | «Mai più alternanza Buffon-Areola»

Psg - Tuchel “ufficializza” l’addio a Buffon : Gigi Buffon potrebbe lasciare il PSG dopo una sola stagione da protagonista tra i pali del club parigino Nelle ultime ore si sta facendo strada l’ipotesi del mancato rinnovo di Gigi Buffon con il PSG. Conferme sono arrivate anche dal tecnico Tuchel, il quale ha parlato oggi in conferenza stampa: “Non possiamo andare avanti così, siamo il primo club nella storia del calcio a mettere in pratica un’alternanza tra portieri, ...

Psg - Tuchel avvisa Buffon : "Dall'anno prossimo basta alternanza in porta" : "Buffon o Areaola, Areola o Buffon". Per tutta la stagione Thomas Tuchel ha sfogliato la margherita per scegliere il portiere titolare del Psg, un' alternanza tra i due che l'anno prossimo avrà fine. "...

Psg - il tecnico Tuchel si sfoga : “Serve gente da 50 gare l’anno” : Thomas Tuchel si sfoga dopo la sconfitta di Montpellier. Un ko indolore ai fini della classifica, visto che il PSG è già campione di Francia, ma che arriva a pochi giorni da quello nella finale della Coppa di Francia, il terzo nelle ultime 4 gare di campionato. Ecco parole dell’allenatore dei francesi. “Abbiamo bisogno di giocatori abituati a giocare a 50 partite a stagione, a dare tutto, contro qualsiasi avversario. E’ ...

Psg - Conte nel mirino di Al Khelaifi : Tuchel rischia la panchina : PSG Conte – Il Psg fa sul serio, e quando il club parigino decide di fare una cosa non si scherza. L’idea è quella di convincere Antonio Conte ad allenare il club, che nei prossimi anni, punterebbe alla Champions League. Quale idea migliore di Antonio Conte? L’ex ct della Nazionale Italiana di calcio è sempre […] L'articolo Psg, Conte nel mirino di Al Khelaifi: Tuchel rischia la panchina proviene da Serie A News Calcio - ...

Psg - la panchina di Tuchel traballa : al suo posto potrebbe arrivare Benitez : Psg, la panchina di Tuchel traballa: al suo posto potrebbe arrivare Benitez Psg esonero Tuchel Benitez| La figura di Thomas Tuchel sulla panchina del Paris Saint-Germain non è più così salda. Dopo la sconfitta in finale di Coppa di Francia contro il Rennes, il presidente del PSG Al Khelaifi, starebbe pensando ad un cambio di guida tecnica. Secondo il Daily Mirror il nome che sta prendendo quota è quello di Rafa Benitez. Lo spagnolo siede ...

Coppa di Francia - Rennes-Psg 8-7 dopo i rigori : Tuchel fallisce il "doblete" : Un'altra rimonta, un'altra figuraccia, un altro flop. Per il Psg è una stagione fallimentare, perché scudetto e Coppa non possono appagare emiro e popolo parigino. Sull'annata dei campioni di Francia ...

Psg - Tuchel sbotta contro i giocatori : “Sono indifendibili e inconcludenti” E su Mbappé… : Il tecnico del PSG, Thomas Tuchel, punta il dito contro i suoi calciatori, dopo la sconfitta contro il Nantes, la seconda consecutiva, che ha impedito ai parigini di vincere il campionato, rimandando la festa a domenica di Pasqua quando riceveranno il Monaco al Parco dei Prinicipi. Durissime le parole dell’allenatore tedesco: “Abbiamo giocato molto male e non possiamo esserne felici, potevamo perdere 4 o 5-1 ed è stata una ...

Psg - Tuchel sbotta : «Difendo sempre i giocatori - questa volta no» : ROMA - Il Psg perde ancora in Ligue 1 e rimanda ancora la festa per l'ottavo titolo della storia, ma non è questo il problema. E' solo una questione di tempo per il titolo, ma dopo la sconfitta di ...

Psg può vincere la Ligue 1 - Tuchel annuncia la formazione... ma sono gli infortunati : Il Paris Saint-Germain è a un passo dal titolo di campione di Francia e potrebbe festeggiare già nella gara di recupero contro il Nantes. Nella consueta conferenza della vigilia, a Thomas Tuchel sono ...

Psg a nervi tesi : Tuchel prende per la sciarpa Nasser Al-Khelaifi : Il Psg di Thomas Tuchel si avvia a vincere l'ennesimo campionato, un po' come la Juventus in Italia, nella sua storia recente. Lo sceicco Nasser Al-Khelaifi, però, non è affatto soddisfatto di vincere ...

Psg - Tuchel prolunga fino al 2021 : Stagione altalenante per il Psg, il club francese ha praticamente ipotecato la vittoria della Ligue 1 ma ha dovuto fare i conti con la pesantissima eliminazione in Champions League contro il Manchester United. Nonostante i risultati non entusiasmanti il tecnico Thomas Tuchel non lascia ma raddoppia, secondo quanto riporta l’Equipe Tuchel è sul punto di prolungare il contratto con il club francese per un’altra stagione. ...