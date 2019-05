Inter | Vecino torna in gruppo

Inter - fissato il rientro in gruppo di Vecino : Anche quest'oggi, nel secondo allenamento settimanale andato in scena ad Appiano Gentile, Matias Vecino ha svolto lavoro personalizzato. Il centrocampista uruguaiano, secondo Sky Sport, dovrebbe tornare in gruppo già domani, quando poi si capiranno meglio le sue condizioni fisiche in vista del Monday Night di San Siro contro il Chievo.

Diretta Serie A : Dalla Dacia Arena Udinese - Inter senza Icardi e Vecino - dentro Lautaro : Si ritorna live Dalla Dacia Arena a raccontare la sfida tra Udinese ed Inter. Partita di importanza vitale per blindare il terzo per gli uomini di Spalletti, mentre Tudor e la sua Udinese hanno bisogno di punti come l'aria che si respira per poter giocare in Serie A anche la prossima stagione. Con una vittoria l'Inter andrebbe a più 9 punti rispetto al Milan che è al momento l'ultimo a poter sperare nel terzo posto, mentre l'Udinese andrebbe a ...

Inter - Vecino salta gara con l'Udinese : MILANO, 03 MAG - Luciano Spalletti perde Matias Vecino. Il centrocampista dell'Inter ha infatti accusato una contrattura al retto femorale della coscia destra durante l'ultima seduta di rifinitura, ...

Inter - Vecino : “Godin - ti aspetto! Futuro? Ho tre anni di contratto” : Vecino – Intervistato ai microfoni di 100% Deporte, Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha parlato della sfida di domani sera contro la Juventus: “Affrontiamo una squadra con una grande mentalità che gli permette di vincere sempre, soprattutto con le piccole. Noi abbiamo perso qualche punto di troppo, per questo motivo non siamo più vicini al primo […] L'articolo Inter, Vecino: “Godin, ti aspetto! Futuro? Ho ...

Inter - attesa per il derby d’Italia : Brozovic e Vecino a disposizione : Inter al lavoro al Centro Sportivo Suning per preparare la sfida casalinga di sabato sera contro la Juventus di Allegri. La squadra ha iniziato con il riscaldamento in palestra, poi si e’ trasferita sul campo dove ha svolto esercizi di tecnica e possesso palla. A seguire focus tattico prima della partitella finale a campo Intero. Spalletti contro i campioni d’Italia avra’ a disposizione sia Brozovic che Vecino che ...

Inter - oltre 70mila per la Juventus. Recuperati Brozovic e Vecino : MILANO - L'Inter e San Siro si preparano a ricevere la Juventus sabato sera. Il Meazza, il cui futuro è nelle mani delle due società milanesi e del Comune di Milano, va verso il sold out. Sono più di ...

Inter - il report dell’allenamento : Brozovic in gruppo - differenziato per Vecino : Inter al lavoro ad Appiano Gentile per preparare la sfida casalinga contro la Juve in programma sabato sera. La squadra ha iniziato con un’analisi video, seguita da riscaldamento in palestra. Una volta sul campo i nerazzurri hanno lavorato sugli scatti, le accelerazioni, e i cambi di direzione. A concludere, partitella a campo ridotto. Buone notizie per Brozovic che ha svolto parte dell’allenamento con i compagni. Per Vecino ...