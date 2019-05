Citroen C1 ‘Origins’ | un’edizione limitata per festeggiare i 100 anni del marchio francese

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) Citroën C1 si rinnova con la versione “Origins”, elegante ed esclusiva, fa parte di un’intera gamma trasversale, creata per celebrare i cent’di una marca audace e visionaria Citroën C1 si è conquistata fin da subito il ruolo di grande protagonista della mobilità urbana, grazie alle sue caratteristiche di vettura pratica, accessibile, confortevole e rispettosa dell’ambiente che la circonda. Nata nel 2006, è la city car che ha conquistato oltre un milione di clienti e il suo successo continua ancora oggi. Lo testimoniano i risultati più recenti. Nel 2018, Citroën C1 ha registrato oltre 51.000 vendite in Europa, di cui circa il 15% in Italia, con quasi 7.800 immatricolazioni, in aumento rispetto al 2017. Una crescita che in Italia prosegue anche nel 2019 nel canale dei privati, con un incremento di ben oltre il 42% delle immatricolazioni rispetto al primo quadrimestre 2018. I ...