Live-Non è la D' Urso | picchi del 26% di share | un successo clamoroso nella sera della

Apre il Salone del Libro delle polemiche Live | Editore di Altaforte : "Non cedo e mi presento" |Ma il suo stand è già stato smantellato : Gli occhi su Torino. "Alle 10 sarò al Salone del Libro per ribadire che la logica di Altaforte non si piega al pensiero unico". Così su Facebook Francesco Polacchi, fondatore della casa editrice Altaforte, vicina a CasaPound, esclusa dalla kermesse culturale. "Se avete a cuore la libertà d'espressione vi aspetto"

Ascolti tv 8 Maggio : molto bene Live " Non è la D'Urso : Nel programma di mediaset sono stati tantissimi personaggi del mondo della televisione. Uno dei momenti più attesi è stato l'uno contro tutti di Baldini e il matrimonio di Pamela Prati . La puntata ...

Liverpool e Tottenham : che remuntade! Con le inglesi la partita non finisce mai : Le due semifinali di Champions ci hanno ricordato una regola fondamentale: una partita non è mai davvero finita quando in campo c'è una squadra inglese. I tifosi del Bayern Monaco ricordano ancora i ...

Live Non è la D'Urso/ Finti matrimoni e Ilona Staller choc : 'Vendo ogni cosa' : Puntata vibrante a Live Non è la D'Urso, con tanti temi: dall'annullamento del matrimonio tra la Prati e Caltagirone alle rivelazioni shock della Varone.

Live - non è la d'Urso - i risultati della perizia sulla voce di Marco Caltagirone : "È stata manipolata" : Torniamo a parlare di Pamela Prati e del suo chiacchieratissimo matrimonio, ancora non celebrato. Dopo l'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso, siti e giornali si sono chiesti se la voce dell'uomo che è comparso in trasmissione la scorsa settimana col nome di Marco Caltagirone fosse stata manipolata da alcuni software. La squadra del talk show di Barbara d'Urso si è affidata a un tecnico che collabora con la Procura di Napoli per una ...

Caso Pamela Prati - a Live! Non è la d'Urso viene mostrata una foto e un video del presunto Mark Caltagirone. D'Agostino : "Tutto organizzato" (FOTO e VIDEO) : UPDATE 22:54 - Secondo quanto ritenuto dal direttore di Dagospia, Roberto D'Agostino, la foto mostrata a Live! Non è la d'Urso scattata dal paparazzo Maurizio Sorge sarebbe stata organizzata "Perché Sorge e una delle due ragazze dell'agenzia (si riferisce a Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ndr) sono stati beccati il giorno prima a parlare. Ergo, si sono messi d'accordo e hanno tirato fuori questa foto falsa. Caso Pamela Prati, a ...

Live Non è la d’Urso - Pamela Prati. Barbara : “Io mi inca**o se…” : Barbara d’Urso a Live sul matrimonio di Pamela Prati: “Se è falso io mi inca…” “Il matrimonio non c’è stato”: ha aperto così Barbara d’Urso l’ottava puntata di Live Non è la d’Urso. Ed è stata Annalisa Minetti ad aver fatto la battuta migliore che si potesse fare sull’argomento: “Io ci sono stata e non ho visto nessuno”. Il matrimonio tra Pamela Prati e Marco ...

Ajax-Tottenham 2-3 - gli inglesi non muoiono mai : rimonta incredibile e derby con il Liverpool in finale [FOTO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Live Non È LA D'URSO/ Matrimonio Prati - Annalisa Minetti 'Non ho visto nessuno' : LIVE Non è la D'URSO, anticipazioni e ospiti puntata 8 maggio: la verità sul Matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, in studio Ilona Staller

Live - Non è la D'Urso : gli ospiti della puntata di stasera : Scopriamo le anticipazioni dell'ottava puntata di Live-Non è la D'Urso, in onda questa sera su Canale 5.

Live - non è la D'Urso spoiler : tra gli ospiti Cicciolina e il parterre di Pamela Prati : Questa sera, su Canale 5, a partire dalle ore 21.30 circa, ci sarà una nuova puntata del programma Live, non è la D'Urso condotto da Barbara D'Urso. La diretta si preannuncia davvero sfavillante e ricca di colpi di scena. Numerosi saranno, infatti, gli avvenimenti che genereranno molto scalpore. Tra questi, sicuramente, il dibattito inerente le nozze annullate di Pamela Prati, ma non solo. Ospite speciale di questa sera sarà anche Ilona Staller, ...

Live – Non è la D’Urso : nell’ottava puntata ancora le nozze della Prati. Ilona Staller protagonista dell’Uno contro Tutti : Ilona Staller Le nozze annullate di Pamela Prati saranno ancora una volta al centro della scena nell’ottavo appuntamento di Live – Non è la D’Urso, in onda stasera su Canale 5. Attraverso una serie di documenti e di nuove “testimonianze shock”, Barbara D’Urso analizzerà gli ultimi eventi della bizzarra vicenda e cercherà di capire se la voce di Mark Caltagirone, sentita la scorsa settimana, fosse autentica ...

Live Non è la D'Urso diretta ottava puntata anticipazioni : nuovi documenti sul matrimonio annullato di Pamela Prati : Live Non è la D'Urso, il programma Videonews condotto da Barbara d’Urso, in onda, stasera, mercoledì 8 maggio 2019, in prima serata, su Canale 5, è giunto all'ottavo appuntamento. Live Non è la D'Urso, ottava puntata, ospiti Tra gli ospiti dell'ottava puntata di 'Live non è la D'Urso, Ilona Staller. L'ex pornostar, che sta rivendicando il proprio vitalizio, ha deciso di affrontare le temutissime cinque sfere.prosegui la letturaLive Non è ...

Live Non è la D’Urso nona puntata : ospiti e anticipazioni 8 maggio 2019 : Live NON È LA D’Urso nona puntata. Torna mercoledì 8 maggio 2019 il nuovo prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nono appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Live Non è la D’Urso nona puntata: ospiti e anticipazioni 8 maggio 2019 Anche per la nona puntata del nuovo show di Barbara D’Urso saranno presenti in studio moltissimi ospiti. Gli argomenti principali saranno sempre i soliti ...