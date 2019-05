Aggressione con l’acido | Sara minacciò anche una donna | «Mi hai rubato il fidanzato»

Aggressione con l'acido - Sara minacciò anche una ragazza : 'Mi hai rubato il fidanzato' : Un'altra persona è rimasta vittima delle persecuzioni di , la 38enne che martedì sera a Legnano, Milano, ha aggredito con l'acido un uomo di 30 anni che ha frequentato per circa un mese. Si tratta di ...

Pamela Prati e il matrimonio con Caltagirone fissato per oggi. Spunta la fuga all’estero e una presunta Aggressione : Pamela Prati doveva sposare oggi il presunto fidanzato Mark Caltagirone. Il matrimonio fissato per mercoledì 8 maggio è stato rinviato a data da destinarsi e, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi a preoccupare ci sarebbero anche le condizioni della showgirl: «Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in ...

L’Aggressione con l’acido a Legnano : Una donna – già denunciata per stalking – ha ferito gravemente un uomo che perseguitava da mesi, tre giorni dopo averne parlato alle "Iene"

Due calciatori della nazionale russa sono stati condannati a un anno e mezzo di carcere per Aggressione : I calciatori russi Aleksandr Kokorin e Pavel Mamaev sono stati condannati in primo grado rispettivamente a diciannove e diciotto mesi di carcere. Lo scorso ottobre erano stati accusati di aver aggredito insieme ad altre persone un funzionario ministeriale russo e

Libia - Serraj a Roma incontra Conte 'Aiutateci a fermare l Aggressione di Haftar' : Il problema però è che nessuno dei libici per il momento sembra interessato a una tregua: Haftar perché se interrompe il suo assalto entra in crisi politica assai profonda. E Serraj perché se accetta ...

Serraj a Roma - vede Conte : "Aggressione di Haftar va fermata e punita" : (A cura di E. Rossi per Formiche.net)Oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riceverà a Roma Fayez Serraj, che guida il governo internazionalmente riconosciuto in Libia. Una visita lampo organizzata per chiedere un aiuto ulteriore all’Italia, affinché “si impegni molto di più e soprattutto in maniera più visibile per difendere le ragioni del governo sostenuto dalle Nazioni ...

Intervento militare USA in Venezuela sarà considerato atto di Aggressione a Mosca - : Proprio per questo è stata sfruttata l'influenza politica degli Stati Uniti su diversi altri Paesi per riconoscere il leader dell'opposizione come "legittimo presidente del Venezuela". Questo occorre ...

Sassi e uova contro un rider indiano nella periferia di Roma. Il sindacato : "Aggressione razzista" : È stato colpito con Sassi e uova da un gruppo di adolescenti, mentre era in bici, con lo zaino con cui consegna il cibo sulle spalle, per le strade di Torre Angela. Protagonista di questa storia un giovane rider indiano, che aveva appena finito il turno di lavoro ed era in compagnia della fidanzata. A denunciare quanto accaduto la notte del 29 aprile è un post su Facebook del sindacato rider Union Roma. Ma al momento non risultano ...

Torino - polizia contro il corteo No Tav. Il video della carica e delle manganellate : “Un’Aggressione a freddo” : Tensioni al corteo del Primo Maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo passando dai portici di via Po. C’è stato qualche spintone, e il movimento No Tav ha gridato “vergogna, fuori la Digos dal corteo”. Episodio distinto da quello registrato sempre a Torino, che ha visto invece protagonisti attivisti ...

Riquna Williams - ex Ragusa - arrestata per Aggressione con arma da fuoco : Florida, Usa - La 28enne guardia ex Ragusa e Venezia Riquna Williams è stata arrestata per percosse nei confronti dell sua ex-compagna Alkeria Davis e per aggressione con arma da fuoco a un uomo di ...