Salvini | ' Mi tocca andare dalla Gruber | simpatia portami via' Lei | ' Si è proposto lui

Salvini : «Non ho voglia di andare dalla Gruber ma mi tocca». La conduttrice : «Resti a casa o al Ministero» : Salvini, Gruber Scintille a distanza tra Matteo Salvini e Lilli Gruber. Il primo ha lanciato la stoccata, la seconda ha reagito con irritazione. Durante un comizio a Giussano, in Brianza, il leader leghista ha comunicato ai suoi sostenitori di non aver voglia di recarsi ospite ad Otto e Mezzo per la puntata che andrà in onda stasera. A stretto giro, la conduttrice del talk show di La7 ha fatto pervenire la propria replica. “Non ho mica ...

Luigi Di Maio - il suo uomo Spadafora spara su Salvini : "Conte non si tocca. Siri - gesto stupido e Lega casta" : "Giuseppe Conte non si tocca". Vincenzo Spadafora, sottosegretario M5s alla presidenza del Consiglio, difende il premier e attacca la Lega con parole al limite dello sfregio. Intervistato da Repubblica, il fedelissimo di Luigi Di Maio avvisa Matteo Salvini: "Se pensano di cambiare premier in caso di

Salvini : “Grazie siciliani - voglia di cambiamento”. Stoccata a M5s e su Siri : “Non sono da Paese civile processi sui giornali” : “Grazie ai siciliani, perché mi hanno regalato, ci hanno regalato e si sono regalati un’emozione, una voglia di cambiamento, una scelta di coraggio. Solo parlare di una scelta del genere due o tre anni fa sarebbe stata fantascienza. Quindi, vuol dire che quello che stiamo facendo al governo piace da nord a sud“. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ...

Matteo Renzi torna a criticare e attaccare Di Maio e Salvini : “Tutto quello che toccano si ferma” : Matteo Renzi torna a parlare con toni critici di Luigi Di Maio e Matteo Salvini Tutti i giorni litigano, sbuffano, polemizzano. Si fanno dispetti e ripicche al punto da far sembrare – rispetto a loro – statisti persino i bambini dell’asilo. Dovunque mettono le mani loro qualcosa si ferma, a cominciare dall’economia italiana. A chi … Continue reading Matteo Renzi torna a criticare e attaccare Di Maio e Salvini: “Tutto quello che ...

Roma : Salvini 'punge' ma Rete insorge su pagina Fb ministro - 'la Raggi nun se tocca' (3) : (AdnKronos) - "Roma è diventata invivibile - denuncia Alessio - Piena di zingari dappertutto! Ed è sporca: siamo pieni di spazzatura ovunque... Che vergogna!". "Per gestire una città come Roma ci vogliono capacità è attributi - scrive ancora Ginny - Mia cara Raggi, fai acqua da tutte le parti". Per

Salvini 'punge' ma Rete insorge : "La Raggi nun se tocca" : "Roma merita di meglio, noi ci siamo!". Matteo Salvini torna a pungere l'amministrazione capitolina guidata da Virginia Raggi, ormai da settimane nel mirino del vicepremier e leader leghista. Ma i ...

Salvini : stralciato il 'salva Roma' - stoccata a di Maio : Roma, 23 apr., askanews, - Il 'salva Roma' viene stralciato dal decreto crescita e andrà in un provvedimento ad hoc che riguarderà tutti i comuni in difficoltà e, dunque, non solo la capitale. Lo ha ...

Sondaggio Pagnoncelli - il trionfo di Matteo Salvini tocca un nuovo record : Di Maio massacrato : Dalla guerra quotidiana tra Lega e M5s, c'è già un vincitore certificato dall'ultimo Sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della sera ed è Matteo Salvini. Il leader del Carroccio ha portato il suo partito a un nuovo picco, cioè al 36,9%, con un salto di quasi un punto percentuale nel giro degl

Salvini a Di Maio : "Dimissioni Siri? Avete difeso la Raggi due anni". Ma anche il M5s ha i suoi indagati "intoccabili" : Matteo Salvini replica "agli amici Cinque Stelle" cioè a Luigi Di Maio che ha chiesto le dimissioni immediate del sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, il leghista Armando Siri, indagato a Roma per l’ipotesi di reato di corruzione. Armando Siri (Lega) indagato, Di Maio: 'Si dimetta'. Salvini: 'Ho piena fiducia in lui' Il leader del M5s ha subito auspicato le ...

Di Maio e Salvini : «L'Iva non si tocca». Tria cauto : «Decide la politica» : Le tasse non devono aumentare e quindi l'Iva non si tocca. Il rischio di un deciso rialzo dell'imposta sui consumi resta al centro delle tensioni della politica, anche all'interno della...