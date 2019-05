Ajax-Tottenham | finisce 2-3 Moura segna al 95'

Diretta/ Ajax Tottenham - risultato finale 2-3 - streaming Rai : Moura da impazzire! : Diretta Ajax Tottenham streaming video Rai: cronaca live della partita della Johan Cruijff Arena, semifinale di ritorno della Champions League.

Ajax-Tottenham 2-3 : rimonta pazzesca - tripletta di Lucas Moura che vale la finale! : AMSTERDAM - Chapeau al Tottenham che non molla e conquista la finale di Champions League , se la vedrà con il Liverpool. Decisiva la tripletta di Lucas Moura che ribalta i gol di De Ligt e Ziyech ...

