Android 9 Pie in grande spolvero nel nuovo rapporto sulla distribuzione di Android di

Android 9 Pie Community Beta 2 per OnePlus 3 e 3T disponibile al download : La nuova Community Beta 2 di Android 9 per OnePlus 3 e 3T è disponibile al download OTA o manuale: risolve 3 bug e niente di più.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro si aggiorna ad Android 9 Pie con la MIUI Global Stabile 10.3.2 : A distanza di un paio di mesi dall'arrivo nel ramo beta, l'aggiornamento ad Android 9 Pie per Xiaomi Redmi Note 6 Pro è disponibile adesso anche nel ramo Stabile per tutti i modelli compatibili.

Google compie un altro piccolo passo verso il tema scuro di Android : l'app Calcolatrice vira verso il nero : Pian pianino, applicazione dopo applicazione, il tanto atteso tema scuro di Android inizia ad intravedersi all'orizzonte

Ricordate HP TouchPad con webOS? Il vetusto tablet torna in vita con Android 9 Pie : HP TouchPad con webOS torna in vita grazie a un porting della ROM Dirty Unicorns basata su Android 9 Pie: in caso lo possediate, potete tirare fuori questo tablet dall'armadio e donargli un nuovo scopo.

Il folle volo di HP TouchPad : dal morituro webOS del 2011 - ad Android Pie nel 2019 : Passando per un po' tutte le versioni del robottino verde, grazie agli encomiabili sforzi della community. Agli appassionati di nuovo corso del mondo della tecnologia, il nome HP TouchPad potrebbe non dire nulla. D'altronde si tratta di un tablet commercializzato nel lontano 2011 , frutto dell'imprudenza di HP che " a seguito della ben poco ...

Samsung Galaxy J6+ e Galaxy J4+ si aggiornano ad Android 9 Pie con la One UI : Samsung Galaxy J6+ e Galaxy J4+ stanno iniziando a ricevere l' aggiornamento ad Android 9 Pie ed alla nuova ed apprezzata One UI di Samsung.

Alla scoperta di Android Pie su ASUS Zenfone Max Pro (M2) : arrivato a destinazione : C'è chi nel recente passato ha deciso di puntare sull'ASUS Zenfone Max Pro (M2), che ha accolto il famigerato aggiornamento ad Android 9.0 Pie, facendo incetta di tantissime novità. Il pacchetto di riferimento corrisponde Alla versione 16.2017.1903.064, contraddistinto dAlla patch di sicurezza di marzo 2019. Il changelog non fa riferimento a chissà quale modifica, ma sappiamo che, come spesso accade in questi casi, non ci si può semplicemente ...

ASUS ZenFone Max Pro (M2) si aggiorna ad Android 9 Pie - Xiaomi Redmi 4 alla MIUI 10.3 stabile : ASUS ZenFone Max Pro (M2) inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie, mentre Xiaomi Redmi 4 si aggiorna alla MIUI 10.3 stabile con una serie di miglioramenti e bugfix.

Huawei Mate 20 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie con EMUI 9.0 : Huawei continua a sfornare aggiornamenti a un ritmo forsennato e l'ultimo dispositivo a beneficiare di questo modus operandi è Huawei Mate 20 Lite, che riceve Android 9 Pie.

Ecco una lista dei moduli compatibili con Ed Xposed Framework per Android Pie : Ed Xposed Framework è ancora in fase di sviluppo: la nuova lista lista dei moduli compatibili è quindi un'ottima idea per capire quali poter utilizzare al momento, in attesa che tutti divengano stabili.

HONOR 8S è ufficiale con display da 5 - 71 pollici e Android 9 Pie a basso costo : Il tempo delle indiscrezioni per HONOR 8S è ormai finito: lo smartphone, infatti, è stato lanciato ufficialmente in Russia. Scopriamo insieme le sue feature

LG V35 ThinQ comincia a ricevere l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie : LG V35 ThinQ comincia a ricevere l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie: il roll out è partito dalla Corea del Sud e non sappiamo quando raggiungerà gli altri paesi

Prima tappa verso Android Pie per lo Xiaomi Mi 6 : beta disponibile : Possono esultare i possessori dello Xiaomi Mi 6, ex top di gamma 2017 che ha già ricevuto Android 8.0 Oreo, accingendosi adesso al passaggio ad Android 9.0 Pie. Il team di sviluppo, infatti, ha iniziato a diffondere la release MIUI 10 9.4.22 beta, in esclusiva ai beta tester (i membri più attivi del Mi Forum). La buona notizia è quella che vi abbiamo appena dato, anche se va detto che bisogna usare cautela nel rendersi disponibile ...

Xiaomi Mi 6 riceve la prima beta di Android 9 Pie : Xiaomi ha dato il via al rilascio della MIUI 10 9.4.22 beta per lo Xiaomi Mi 6, permettendo ad alcuni fortunati tester di provare le feature di Android 9 Pie