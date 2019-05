Spezzano il collo al cigno reale | la compagna si lascia morire

dilei

(Di lunedì 6 maggio 2019) Una storia d’amore bellissima, di quelle che stringono il cuore eno un magone dentro. L’esempio di un amore talmente grande e assoluto da non riuscire a sopravvivere dopo la morte. Una femmine che siletteralmente, dopo l’assassinio brutale del proprio compagno.Sembra la trama di una tragedia shakesperiana o di un qualche film drammatico, invece è cronacae recente. E in questo caso la vicenda è ancora più commovente perché protagonisti non sono essere umani, ma animali: due esemplari diI cigni, da sempre emblema di amore, sono animali fedeli e monogami: per una questione riproduttiva (e non solo, pare) vivono in coppia fino alla morte, senza mai tradirsi. E quando un evento traumatico spezza questo legame, la disperazione è talmente grande da scaturire spesso in tragedia.La coppia di cigni in questione viveva da anni nel laghetto del ...

