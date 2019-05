E noi dovremmo parlare di grembiulini?

huffingtonpost

(Di domenica 5 maggio 2019) Ecco il dibattito sulla scuola promosso dal vicepremier Salvini: mettere il grembiulino, per rendere uguali i ragazzi (che poi hanno zaini, astucci, colori, quaderni, libri, cellulari da cui il diverso livello economico traspare in maniera ancora più evidente).Nessuna parola invece sulla diffusione drammatica della povertà educativa.Secondo i dati Invalsi riproposti dall’Istat pochi giorni fa, più di un ragazzo su tre esce dalle scuole medie senza avere raggiunto un livello sufficiente di competenza alfabetica, non è cioè in grado di comprendere a fondo ciò che legge. E la situazione non migliora neppure per i ragazzi del secondo anno della scuola superiore.Ancora peggio va per la competenza numerica dove la percentuale di ragazzi con insufficiente competenza supera il 40%.E a questo dato, medio, corrispondono non solo enormi ...

