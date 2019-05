Ciclismo - Filippo Rocchetti profeta in patria alla Monte Urano Gold Race : Il marchigiano Filippo Rocchetti trionfa in volata alla Monte Urano Gold Race – 12° Memorial Ippolito Matricardi, gara ciclistica Nazionale per Dilettanti Elite e Under 23 che si è corsa a Monte Urano (FM). In volata a due ha regolato Simone Ravanelli (Biesse Carrera), mentre il terzo posto è andato ad appannaggio di Andrea Toniatti (Team Colpack). Al via di questa manifestazione 158 corridori in rappresentanza di 30 formazioni tra le quali ...